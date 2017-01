Makabi želi osvetu: Biće ovo uradi ili umri utakmica! Pamtimo Beograd...

Tim iz Tel Aviva hoće se revanšira za poraz u glavnom gradu Srbije. Samo, ne pita se samo on

Makabi iz Tel Aviva je u Beogradu ove sezone poražen s 83:58. I ne samo da je poražen, već je počišćen sa terena. Na konferenciji za medije pred ovaj meč u Izraelu (četvrtak, 20.05) govorili su trener Ajnars Bagackis i centar Kolton Ajverson.

Baš su spremni da se revanširaju Zvezdi. Samo, da li će im to i uspeti?

"Sada nam je svaka utakmica krucijalna. Kao finale. Kažem mojim igračima da moraju da budu strpljivi 40 minuta. Svaki šut, svaka odbrana je važna. Naša utakmica protiv Zvezde u Beogradu je naša najgora utakmica, ali to je u prošlosti a mi ne živimo u prošlosti. Igrači znaju, a pomenuo sam im to i pre dve nedelje kada smo gledali raspored - na ovaj datum, protiv Zvezde, moramo da pokažemo da je ona utakmica u Beogradu bila slučajnost", rekao je Bagackis.

Kolton Ajverson je govorio u istom smeru.

"Ovo je utakmica uradi ili umri za nas (biti ili ne biti). Igrali smo dobro u poslednjih nekoliko utakmica, ali pamtimo šta se desilo u poslednjem meču u Beogradu. Moramo da budemo snažni i agresivni. Moramo da izađemo na teren sa osećajem urgentnosti. Nismo daleko od plej ofa, ali bi nas poraz baš vratio nazad", rekao je Kolton Ajverson.

