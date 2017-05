Maks Alegri: Ovo je ta sezona!

O šansama za osvajanje Lige šampiona i zašto uživa na klupi Juventusa

Vreme slavlja. Za sve u crno-belom delu Torina, osim za Masimilijana Alegrija. Hladan kao boza, šef struke Juventusa nije dao ni pet para što se njegov tim plasirao u finale Lige šampiona. Čim je sudija Bjorn Kujpers označio kraj dvomeča sa Monakom, italijanski strateg je mirno - kao da se to dešava svaki dan - otšetao u svlačionicu i ostavio igrače na terenu, da zajedno sa navijačima, proslave proboj u završnicu elitnog kupa.

S jedne strane šmekerski, a sa druge tako tipično italijanski, jer posao nije završen.

„Drago mi je zbog igrača, u finalu su, ali od ovog trenutka moramo da se posvetimo prvenstvu, jer još ništa nismo osvojili. Potrebno je da budemo više koncentrisani. Da čuvamo loptu. Pred nama su važne utakmice ovog meseca. Najpre moramo da ostvarimo povoljan rezultat u derbiju sa Romom u nedelju, kako ne bismo ugrozili šanse da odbranimo Skudeto. Tu je, naravno, i finale kupa sa Laciom 17. maja“, obazrivo je pričao Alegri.

Od trenutka kad je nasledio Antonija Kontea, Maks je osvojio dve titule i na putu je da uzme treću, ali je i stigao do šestog finala. Četiri je već osvojio, za 12. dana će imati šansu da opet uzme Kup Italije (protiv Lacija), a 3. juna u Velsu će pokušati da zagrli „ušati pehar“ kome, ruku na srce, nije bio blizu pre dve godine u Berlinu, kad je slavila Barselona (3:1).

Taman za Tripletu. Prvu u istoriji kluba.

„Što bi rekao Điđi Bufon, nadam se da je ovo ta godina. Moramo da pokšamo da pobedimo u finalu. A mislim da imamo dobre šanse da osvojimo Ligu šampiona“.

Rival u završnoj utakmici sezone biće mu, verovatno, branislac pehara Real Madrid, koji večeras u revanšu drugog polufinala brani 3:0 iz prvog susreta sa Atletikom.

„Uvek je teže u dve utakmice. Kad je na programu samo jedna, onda se posvetite detaljima, upravo oni prave razliku“, rekao je Alegri povodom finala u Kardifu.

Juveov strateg je obavestio javnost da je Sami Kedira povredio mišić, ali nije precizirao koliko će odsustvovati, za Miralema Pjanića, koga je kritikovao posle gostovanja Monaku, rekao je „ne moram nikog da hvalim, jer brinem o uspehu ekipe“, dok je na novinarsko pitanje kako reaguje na to što skoro 90 procenata fudbalera ne želi u trenere pod izgovorom „to je suviše stresno“, uzvratio:

„Ja uživam u treniranju ovog tima. To me opušta. Kad budem osetio više stresa, a manje uživanja, onda će to biti znak za uzbunu“.

Jasno, zar ne?

