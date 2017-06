Maksimović pred transferom u Arsenal! Sve mora biti rešeno do 30. juna...

Iznenađujuće vesti stižu iz Napulja

Kada je Napoli prošlog leta doveo Nikolu Maksimovića, izgledalo je kao početak bajke. Napolitanci su jurili Maksimovića kao da ne postoji nijedan drugi štoper na svetu. Posle godinu i kusur dana, bezbroj ponuda i pregovora, naelektrisanih veza na realciji sa Torinom i na kraju štrajka srpskog igrača, transfer je završen.

Zvanično: Napoli je prošlog leta doveo Maksimovića na pozajmicu iz Torina. Makar se tako vodi u papirima zbog finansijskog fer-pleja. Formula za transfer je bila 5.000.000 evra za pozajmicu plus 20.000.000 evra za obavezan otkup ugovora do 30. juna ove godine. Plus je Torino dobio i Mirka Valdifjorija čija je vrednost procenjena na 3.500.000 evra. Plus 1.000.000 evra na ime eventualnih bonusa koji na kraju nisu ostvareni.

Umesto najvećeg pojačanja, Maksimović je postao najveća enigma Napolija. Nikome nije jasno zašto ga je Napoli dovodio kada ga je trener Mauricio Sari zakucao za klupu. Maksimović je odigrao samo osam mečeva u Seriji A za Napoli prethodne szeone i tek dva u Ligi šampiona. Trener ga je hvalio u javnosti i govorio da je sve u redu i da nema nikakvih problema. Prednost su imali Kulibali, Albiol, čak i Kirikeš. Najskuplje pojačanje nije igralo?!

Sada iz Napulja stižu vesti da klub razmišlja o razlazu sa srpskim štoperom, a s obzirom na ugovor o pozajmici, stvar mora da bude rešena do 30. juna. Napoli bi da otkup pozajmice prebaci na nekog drugog.

Lokalni radio Kis Kis, najbolje obavešten izvor u Italiji kada su u pitanju dešavanja u Napoliju tvrdi da bi Maksimović mogao da nastavi karijeru u Arsenalu! Lokalni novinar Dijego de Luka je jutros objavio da je Arsenal zainteresovan za Maksimovića, da je spreman da uloži određene napore u njegovo dovođenje, ali da konkretna ponuda još nije stigla na sto Napolitanaca.

Interesovanje Arsenala za Maksimovića postoji i od ranije. Venger je razmišljao o Srbinu i dok je Maksimović bio član Torina. Očigledno da i dalje ima lepo mišljenje o njemu. Arsenal ima Mustafija, Koščielnog i Gabrijela Paulistu na štoperskim pozicijama, Mertezaker će verovatno napustiti klub, a tu je i mladi Rob Holding. Sa pozajmice iz Midlzbroa se vraća i Kalum Čejmbers, ali male su šanse da će ostati u klubu. Međutim, Venger očigledno želi još jednog štoperam a pre Srbina su se pominjali Simon Kjer i Kris Smoling kao potencijalna pojačanja. Sada je u igri i Maksimović...

