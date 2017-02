Mali Napulj u Madridu! Zvižduci za Real na “Santjago Bernabeu“?!

"Iskreno, bilo je čudno šetati ulicama Madrida i slušati kako narod oko tebe zviždi Realu, a ovacijama bodri Napoli. Kao da su Napolitanci osvojili Madrid! Nisam siguran da se to desilo nekada pre. Duh Napulja večeras odiše Bernabeuom..."

Tako je uoči Napolijevog gostovanja kod Reala govorio predsednik italijanskog tima Aurelio De Laurentis. I ne - nije pričao u prazno. Jer kao što smo već najavili još pre deset dana, duel osmine finala Lige šampiona Napolitancima je toliko važan da su višestruko premašili sva očekivanja kad je u pitanju njihova brojnost u španskoj prestonici.

Real je, prema propisima, bio obavezan da gostima obezbedi 3.900 ulaznica, ali se sada spekuliše da je u Madridu čak 15.000 navijača bar poreklom sa juga Italije. I čak 10.000 njih na tribinama što znači da su mnogi uspeli da se na razne načine pomešaju sa domaćinima. Prema pojedinim, istina neproverenim informacijama, nekoliko stotina njih nije prezalo čak ni od odlaska na "Fondo Sur" tribinu na kojoj se tradicionalno okupljaju najvatrenije pristalice Kraljevskog kluba. Doduše, zamaskirali su se Realovim šalovima.

Bilo kako, toliko ih je na stadionu "Santjago Bernabeu" da je domaći tim pri izlasku na zagrevanje "pozdravljen" salvom zvižduka sa tribina.

Ipak su Napolitanci kudikamo vatreniji od Madriđana.

#Napoli fans already making themselves heard at #Bernabeu ahead of #RealMadrid match in #ChampionsLeague. 10,000 were expected in #Madrid pic.twitter.com/cRprDe6Yvu