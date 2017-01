Malo levo - pa desno, odbrana ne zna gde će! Živković iznudio penal, učestvovao kod dva gola (VIDEO)

Jedna od najboljih Andrijinih partija otkad je došao u redove Orlova u pobedi nad Leišoesom od 6:2 (3:1)

Andrija Živković koristi šansu kada mu se ukaže! I to kako! To se ponovo potvrdilo i to u Kupu Portugalije gde je u pobedi nad Leišoesom od 6:2 (3:1) učestvovao kod dva gola. Odigrao je jednu od najboljih partija u dresu Orlova.

Prvo je iznudio penal u 60. minutu koji je kasnije Kostas Mitroglu izveo i pogodio mrežu, a potom je u 71. minutu skoro pa namestio i drugi gol jer je posle njegove ubačene lopte ona posle karambola stigla do Mitroglua kome je preostao lakši deo posla.

Pored ovog opipljivog učinka, Živković je, pogotovo u drugom poluvremenu, bio konstantna opasnost po gol protivnika i tako se na Lužu odlično predstavio navijačima vozajući protivničke odbrambene igrače malo na levu, pa na desnu stranu. U pojedinim momentima je baš odavao utisak da se opustio i da uživa u igri.

Svakako dobra vest za srpsku reprezentaciju.

Inače, pored opisana dva gola Mitroglua u drugom poluvremenu Grk je dao još jedan u nadoknadi vremena, a u prvom su viđena još tri. Strelci su bili Pici, Almeida i Žonas.

