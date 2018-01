Malo sreća, više sudije i na kraju majstor Mertens sprečili šok u Napulju! Jagoš lansirao Veronu u Firenci! (VIDEO)

Napoli se vratio na prvo mesto i pet beži bod Juventusu iako je imao šokantan početak meča na svom San Paolu protiv Bolonje - 3:1.

Posle samo 25 sekundi igre i tek što su krenuli sa centra, gosti iz Bolonje su ućutkali San Paolo pošto je veteran Palasio pogodio glavom za vođstvo. Ali Napoli je uspeo vrlo brzo da se presabere, da nastavi da igra kao da se ništa nije desilo, a imao je i sreće... Centrašut Marija Ruija u petom minutu je zakačio Mbajea i nekako završio u mreži Bolonje posle čega je početni šok neutralisan.

A onda je usledila sudijska pomoć Napolitancima. Gostima nije dosuđen čist penal u 22. minutu posle igranja rukom Kulibalija!

A da stvari po njih budu još gore, za Napoli je 15 minuta kasnije dosuđen sporan penal koji je Mertens pretvorio u gol. Sudija je za najmanji kontakt Masine i Kaljehona pokazao na belu tačku i gosti će imati svo pravo da grme na suđenje posle ovog meča.

Very soft penalty, Callejon looking for that #NapoliBologna pic.twitter.com/w1qbOksHTg