Mamić napadnut u Braču, pao u more posle udarca u glavu (VIDEO)

"Boli me glava, u jednom trenutku bio sam izgubio svest"...

Prvi čovek Dinama iz Zagreba Zdravko Mamić napadnut je fizički u hrvatskom letovalištu Braču, a od siline udarca upao je u more.

Neimenovani dvadesetdvogodišnji napadač udario je šakom u glavu Mamića, zvanično savetnika kluba, bez ikakvog razloga, zbog čega je kasnije priveden. Huligan je pokušao da pobegne, ali su ga prijatelji i obezbeđenje Mamića uhvatili i zadržali do dolaska policije.

Ovo nije prvi napad na Mamića, kako ga zovu - vladara hrvatskog fudbala. Prošle godine u Splitu gađali su ga flašama i dimnim bombama na tribini Poljuda na meču Hajduka i Dinama, a isto su uradili i navijači iz Zagreba na gostovanju u Temišvaru.

"Nisam tražio nikakvu lekarsku intervenciju, nisam se osećao baš dobro, ali mislim da nije bilo potrebe pozivati hitnu pomoć. I dalje se ne osećam dobro, međutim verujem da će na kraju sve biti u redu. Boli me glava, u jednom trenutku bio sam izgubio svest, no srećom ljudi su me spasili i izvukli iz mora“, kazao je Mamić za Sportske novosti.