Mančester slavi – Ibrahimović potpisuje novi ugovor

„Nikada ne ostavljam posao nedovršenim“, poručio švedski napadač

Veličina slova A A A

Fudbaler Mančester junajteda Zlatan Ibrahimović potvrdio je da pregovara s klubom o novom ugovoru i istakao da nikada ne ostavlja posao nedovršenim

„Videćemo šta će se desiti, pregovaramo. Imam opciju da ostanem još godinu dana, videćemo, ima još vremena. Ja odradim šta treba i odem. Kada odem nema žalbi, tako ja to radim. Nikad ne ostavljam posao nedovršenim“, rekao je Ibrahimović za engleske medije.

Ibrahimović je na "Old Traford" došao prošlog leta iz Pari Sen Žermena i do sada je odigrao 41 utakmicu i postigao 26 golova.

„Uživam u fantastičnom klubu, jednom od najvećih na svetu, nema sumnje u to, i radim sa sjajnim trenerom. Znam Žozea Murinja od ranije, on je pobednik, on je savršen trener za ovaj klub“.