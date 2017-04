Mančester na JNA, epizoda 2

Posle minhenske tragedije Mat Bezbi je još jednom doveo svoj Junajted u našu prestonicu, igrao je polufinale Kupa šampiona protiv Partizana...

Žreb za polufinale Kupa šampiona. Mart 1966. Kompletan tim Partizana predvođen trenerom Abdulahom Gegićem je u zgradi „Borbe“ - prostorije „JSL Sport“. Čeka se početak izvlačenja, a tenzija raste. Turobnu tišinu prekida neko iz mase:

"Ja bih voleo Mančester Junajted. Veliko ime, veliki klub. Biće spektakl"!

Bio je to glas golmana „crno-belih beba“, kapitena Milutina Šoškića...

Onda još malo iščekivanja, razmena mišljenja među fudbalerima, poneka o Interu i Realu, pa zaključak koji bi mogao da izgleda otprilike ovako:

A možda je najbolje Real? Stara ekipa, dosta istrošena – mi u naponu snage. Ererin Inter nam ne bi baš odgovarao. Najviše zbog stila igre. Junajted je, opet, najjači.

Sam čin žrebanja, taj vrhunac uzbuđenja, prošao je dok dlanom o dlan. Real Madrid na Inter i – zna se: u Humsku će Mančester. Osam godina posle minhenske tragedije Mat Bezbi će dovesti svoj novi super-tim u Beograd. Legendarnom Šoletu ispunila se želja. Nekako je bilo očekivano da on opet probije led. Tako je i bilo: „Zapalićemo Old Traford“, kao iz topa će kapiten crno-belih, stub odbrane sjajnog tima koji će stići do finala Kupa šampiona bez primljenog gola kod kuće.

"Raznih je želja bilo pred taj žreb, ali ne sećam se da je iko osim mene hteo okršaj sa najboljom engleskom ekipom. Za mene je to bio izazov, mada, moram da priznam da je ta reakcija, nakon što sam video da nas je žreb spojio, bila pomalo ishitrena", prisećao se Šoškić u jednom razgovoru za MOZZART Sport.

Partizan je taj prvi meč protiv Junajteda odigrao na današnji dan pre ravno 51 godinu. Pred 50.000 ljudi na stadionu JNA 2:0 za crno-bele. Bio je to ključni korak ka velikom finalu u Briselu. Detaljno o toj utakmici čitajte u našem PREMOTAVANJU.