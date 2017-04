Manuel Nojer završio sezonu

Golman Bajerna doživeo frakturu stopala i to u trenutku dok je Ronaldo postigao treći gol

Izgubili su Bavarci četvrtfinale Lige šampiona, a mogli bi lako da izgube i Manuela Nojera i to do kraja sezone. Golman Bajerna i reprezentacije Nemačke doživeo je frakturu stopala sinoć u Madridu i to u trenutku dok je Kristijano Ronaldo kompletirao het-trik.

Sjajni golman biće danas podvrgnut detaljnim ispitivanjima u Minhenu kako bi se odredila prava dijagnoza i prepisala adekvatna terapija, saopštili su iz Bajerna. Prema prvim prognozama za njega je ova sezona izgleda završena.

Podsetimo, ovo je veliki peh za Nojera, koji se nedavno vratio na teren baš protiv Reala u prvoj utakmici, nakon što je propustio dva meča u Bundesligi zbog povrede koju je zaradio na treningu.

Opet, kako Bajern ima sigurnu prednost u prvenstvu realno je da Sven Ulrlih odradi posao i da se Nojerov izostanak ne oseti.

