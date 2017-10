Maradona razvezao jezik: Žena je ugurala Ikardija u reprezentaciju, spisak sastavlja menadžer Veron

“Ne volim prodavce magle kao što je Sampaoli. Prijavio sam korupciju u argentinskom fudbalu zbog čega su mi neki pretili i ubistvom”.

Veličina slova A A A

Što na umu, to na drumu. Dijego Maradona je oduvek bio poznat kao čovek bez dlake na jeziku. Često je iznosio kontroverzne stavove, kritikovao sve i svakoga, ali je često pogađao i suštinu. ovoga puta se obrupio na argentinski fudbal i način na koji se sastavlja tamošnja reprezentacija.

Za selektora Horhea Sampaolija tvrdi da Argentini nije ništa doneo…

“Ne volim prodavce magle poput njega. Sećam se kada sam bio u Hrvatskoj na finalu Dejvis Kupa, Sampaoli me je zvao i predložio da zajedno radimo na projektu u Sevilji. A onda kada je postavljen za selektora, nije se ni setio mog imena. Ne volim te lažnjake i mediokritete koji pokušavaju da budu veći nego što jesu. Ne volim ni Sampoalija, ni Tapiju (predsednik FS Argentine). Jedini pravi čovek kojeg imamo je Bokin predsednik Angelići”, kaže Maradona.

On je otkrio da je određene probleme prijavio i FIFA…

“Znam da se FIFA pravi slepa na jedno oko za mnogo ružnih stvari u argentinskom fudbalu. Ali ja sam veliki Argentinac i ne mogu protiv svoje zemlje. Zbog toga su mi određeni ljudi pretili. Čak i ubistvom. Ali ne bojim se! Obavestio sam o tome predsednika FIFA, Đanija Infantina i uradiću to opet jer je argentinski fudbal bure baruta. Ne radimo ispravne stvari, ni u U-15 selekcijama, ni u U-20 selekcijama… Nigde! FS Argentine je trenutno manje korumpiran nego što je bio, ali nije normalno da selektora platite 4.500.000 dolara. Platili smo toliko čoveku koji nije nam nikakva garanciuja da ćemo biti prvaci sveta”.

Posebno mu smeta što je Sampaoli u reprezentaciju uveo Maura Ikardija za kojeg javna tajna da ga saigrači ne vole jer je preoteo ženu bivem saigraču i prijatelju Maksiju Lopezu.

“Sampaoli je poveo vrača u Ekvador što je podjednako loše kao što što je zvao povređenog Ikardija umesto Iguaina koji daje golove. Ikardi nije mogao da igra, ali je ubačen u reprezentaciju. Ne možete tek tako da izostavite Aguera sa spiska, a da pozovete tog kradljivca tuđih žena. Ne možete da zovete onoga čija žena hoće da se ugura u fudbal i da glumi agenta. Onoga koji se igra sa decom Maksija Lopeza. Znam celu priču…”

Maradona tvrdi da je Ikardijeva supruga Vanda Nara zvala selektora i molila da njen muž bude pozvan u reprezentaciju.

“Ona (Vanda Nara) je zvala bivšeg selektora Bauzu tri puta, a prethodnog selektora Martina četiri puta. To si mu rekli lično oni i njihovi asistenti. Ne znam koliko je puta Vanda zvala Sampaolija. Sve je to prljava igra… A imamo i “igrača, predsednika i menadžera” Huana Sebastijana Verona koji je sastavio prvi Samapolijev spisak”, rekao je Maradona koji je već godinama u otvorenom sukobu sa Veronom.

Prethodnih godina se mnogo pričalo i o Maradoninom odnosu sa Leom Mesijem. Nedavno su se videli na gala svečanosti FIFA.

“Rekao sam mu da ga volim i da je veliki. Ne mora da osvoji Mundijal da bi bio veliki jer on to već jeste. Problem je što u timu Argentine ne postoji igrač koji razume Mesija. Najbliži tome je Kun Aguero. Bio je i Karlos Tevez, ali je on iz ne znam kojih razloga stavljen na crnu listu iako je fenomen od igrača. Paulo Dibala je sjajan igrač, ali on je različit igrač u potpuno drugoj brzini. Ja bih fudbalski razumeo Mesija i igrao bi sa njim. Šteta što imam 57 godina pa ne mogu”.

(FOTO: Action images)