Marez negde ide! Ali niko ne zna koji je to klub...

On je napustio reprezentaciju Alžira kako bi realizovao transfer

Veličina slova A A A

Rijad Marez dobio je dozvolu reprezentacije Alžira da napusti trening-kamp kako bi ostvario transfer i otišao iz Lestera, javlja Skaj sport. Samo - pitanje je gde će otići? To niko ne zna.

Alžir je objavio da je Marez dobio dozvolu da ide "kako bi formalizovao transfer u novi klub".

Skaj piše da prema njihovim saznanjima Marez nema pravu ponudu u ovom momentu, te da je poslednja na adresu Lestera pre tri nedelje stigla iz Rome i da je iznosila 32.000.000 funti. Što je manje od onog što Lester traži. Roma ga juri celo leto, ali nije mogla da iskešira koliki su prohtevi Lisica.

Do sada su se kao njegovi mogući kupci pominjali i Barselona, Arsenal, Mančester Junajted i Čelsi.

Novinar BBC-ja Dejvid Ornštejn javlja da Marez nije opcija za Tobdžije u ovom momentu, tako da je to jedna opcija manje. Junajtedu treba igrač sa leve strane, tražili su Bejla i Perišića, ali sve je to propalo. Barsa mahnito traži pojačanje, možda je i to slučaj.

Pratićemo Mareza do poslednjih minuta prelaznog roka. Njegov paraf će se naći na papiru nekog od jačih klubova u Evropi.

Samo je pitanje - kog?

(FOTO: Action images)