Marez je bespomoćan - sve je na Lesteru

Rijad Marez želi u Romu, ali ne može i ne želi ništa da uradi bez Lestera, koji odlučuje o njegovoj sudbini. Vučica je sada stigla do ponude od 35.000.000, uz dodatne bonuse, ali uprava engleskog kluba ne želi da popusti, bez obzira što Alžirac želi u večni grad.

Odlični ofanzivni vezista kaže da je maksimalno posvećen dresu Lisica, ali se nada da će biti postignut dogovor između dva kluba.

„Znam da je Roma u priči, ali ništa nije prihvaćeno, tako da malo toga mogu da učinim. To je veliki klub, sa kojim bi rado pregovarao, ali ne mogu dok Lester ne prihvati ponudu. U Lesteru znaju kako razmišljam, ali nastaviću da dajem sve od sebe za klub, baš kao što sam i do sada to činio“, rekao je Marez.

Rimljani igraju Ligu šampiona i to je nešto što sigurno posebno motiviše Alžirca. Obe strane bi dobile mnogo njegovim dolaskom u Večni grad.

„Laska vam kada vas povezuju sa velikim klubovima, ali trenutno se ništa ne dešava. Nisam pričao ni sa kim, jer nikakva ponuda nije prihvaćena, ali do kraja prelaznog roka je ostalo još mesec dana i videćemo šta će se dogoditi“, dodao je Marez.

