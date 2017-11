Marinković: Bili smo nemoćni! Atmosfera sa tribina uticala na poraz

"Ne znam zašto je bilo manjka energije, možda smo umorni", kaže bek Partizana

Nemoć. Prava reč kojom bi moglo da se opiše kako je izgledao Partizan u duelu sa Albom u kojem mu je poraz na domaćem terenu praktično zatvorio vrata plasmana u drugu fazu takmičenja u Evrokupu.

Osim u prvoj četvrtini, beogradski crno-beli su konstantno jurili rezultat, što je već problem koji im se ponavlja od početka sezone. Vanja Marinković, najefikasniji u timu Partizana sa 18 poena, rekao je da je malo toga funkcionisalo na pravi način.

"Loše. Nemoćno, protiv Albe koja je stvarno bila moćna. Dobro je igrala, u napadu znaju šta rade i u odbrani takođe. To dosta koriste, zato su slavili sa ovolikom razlikom", bio je prvi utisak Marinkovića posle utakmice.

Samo u pojedinim trenucima delovalo je da je Partizan u stanju da se potpuno približi rivalu, ali to je bio pogrešan utisak.

"Dobro smo počeli, ali smo u prvoj četvrtini stali. Oni to iskoristili, a mi smo se ugasili. Pokušavali smo nešto da stignemo, u trećoj četvrtini smo prišli na nekih pet-šest razlike, kao i uvek što pokušavamo i nismo stigli, kao što u većini slučajeva i ne stignemo."

Marinković kaže da ostaje žal i za nekim prethodnim utakmicama na kojima su crno-beli lakše nego što se očekivalo polagali oružje.

"U nekim trenucima smo mogli mnogo bolje, ne samo sad, već i protiv Lokomotive i Limoža, Ritasa ovde."

Prvi put ove sezone začuli su se i zvižduci sa tribina hale Pionir. To se desilo u završnici utakmica, mada su sa terena igrači na kraju ipak ispraćeni aplauzom.

"To na tribinama ne bih da komentarišem, to je njihovo. Kako će da navijaju. Kod nas ne znam zašto je bilo manjka energije, možda smo umorni. Mada, nema razloga za to."

Na pitanje da li ubedljiv poraz od Albe i zvižduci sa tribina mogu da poremete ekipu, Marinković je rekao:

"Na poraz je uticala i atmosfera sa tribina. Dosta igrača nije igralo u ovakvoj atmosferi, jesmo Novica, Miha i ja. Ostali prvi put čuju ovakve stvari. Mi ne, nažalost. Možda je i to uticalo na nas."

Crno-beli se vraćaju na teren u subotu kada u hali Pionir utakmicom sa Olimpijom nastavljaju borbu za mesto u plej-ofu.

"Pokušaćemo da odmorimo malo i da dobijemo. U ABA ligi moramo da idemo na pobedu. Da spremimo to što bolje. I da vidimo šta će biti", zaključio je Marinković.

