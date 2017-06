Marinković o 16 promašenih bacanja: Užas! “Pukli” smo

“Verujem u pobedu u Železniku”, kaže bek Partizana

Partizan sateran uz zid, pošto je u svom Pioniru doživeo klasičan nokdaun protiv FMP-a u prvoj utakmici polufinala plej-ofa MOZZART Superlige. Malo toga je štimalo u igri crno-belih u sredu uveče, a da bi sačuvali živu glavu i izborili majstoricu moraće da izgledaju potpuno drugačije u petak u Železniku.

Ovaj poraz je i znak da se upalila crvena lampica za alarm u Partizanu. Vanja Marinković tvrdi da je ekipa svesna šta sve mora da ispravi i u kojoj meri će to biti teško pred sledeći okršaj.

“FMP je igrao dobro, pogotovo prvu i treću četvrtinu. Mi smo imali dogovor u poluvremenu, ali ga nismo ispoštovali. Oni su slavili zasluženo, borili su se više od nas u nekim trenucima. Čeka nas meč u Železniku i, naravno, idemo na pobedu“, rekao je Marinković za MOZZART Sport, posle meča u kome je njegov tim poražen sa 91:96.

Jedna od glavnih odlika vrlo neprijatnog i po Partizan opasnog poraza na domaćem terenu je i veliki broj promašenih slobodnih bacanja. Ukupno 16.

“Imam osećaj kao da smo mi promašili više penala od FMP-a pogotovo u toj trećoj četvrtini. Ja sam promašio dva, pa Hečer dva, Birča dva, Bane valjda jedno, Novica dva... To je bio užas. Ni to, ipak, nije neki razlog što smo 'pukli'. Oni su stvarno igrali dobro, spremili su se i to je to.“

Džikić: Stvari postaju apsurdne

Kao i uvek kada igraju ove dve ekipe, na terenu i oko njega ima dosta naboja. Osetilo se to i u sredu nekoliko puta, ali, srećom, nije bilo ozbiljnijih incidenata od nekoliko upaljača i kesica kikirikija koje su završile u terenu.

“Jeste, bilo je puno tenzije. Znamo svi i zašto, pa ne bih dalje da komentarišem. Tako je - kako je, moramo da se borimo sa tim“, naveo je Marinković.

Druga utakmica ove polufinalne serije igra se u petak, a domaćin će biti FMP. Ove sezone Panteri su retko gubili na svom terenu, ali ih je Partizan dobio oba puta, i u Jadranskoj i u MOZZART Superligi.

“Očekujem da igramo bolju odbranu, da bude bolji skok u napadu i odbrani. Moramo to da iznivelišemo i verujem da ćemo da dobijemo u Železniku“, zaključio je Marinković.

(FOTO: MN Press, Star sport)