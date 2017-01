Marinković tri nedelje van terena

Bek Partizana trebalo bi da se vrati na teren krajem meseca

U drugom poluvremenu utakmice protiv Solnoka u Ligi šampiona povredio se Vanja Marinković. Bek Partizana je izvrnuo zglob i sa bolnom grimasom na licu je napustio parket, a kako MOZZART Sport saznaje njega čeka pauza od tri nedelje.

On bi trebalo da se vrati pred kraj meseca, a to znači da će propustiti utakmice protiv Karpoš Sokolija, Olimpije, FMP-a i verovatno Budućnosti. Takođe, neće igrati ni na tri meča do kraja prve faze Lige šampiona, protiv Šarlroa, AEK-a, i Dinamo Sasarija.

Partizanova noćna mora pred Karpoš

Na početku februara čeka nas i drugi večiti derbi u sezoni, a Marinković će po svemu sudeći biti spreman za taj okršaj. Marinković u proseku daje 8,3 poena, tri skoka i jednu asistenciju u proseku u ABA ligi.

Partizan sledeći meč u ABA ligi igra protiv Karpoša, a on je na programu u subotu od 21 sat u dvorani Aleksandar Nikolić, uz besplatan ulaz.

(FOTO: Star Sport)