Marinković za MOZZART Sport: ONA trojka o tablu je čista sreća! Igrao sam partiju karijere u Zadru

Lokal patriote kakve jesu, Zadrani imaju jednu izreku koja doslovce kaže: Bog je stvorio čoveka, a Zadar košarku. A Partizanov Vanja Marinković je u jednom od hramova košarke na prostorima bivše Jugoslavije odigrao partiju karijere i ubacio 33 poena. Čim je kročio na parket hale Krešimir Ćosić bek crno-belih počeo je da zasipa koš domaćina i nije se zaustavio bukvalno do poslednjih trenutaka kada je sirena označila trijumf Partizana.

"Može se reći da mi je ovo partija karijere. Do sada, naravno... Ipak, mislim da je ova pobeda značajnija za ekipu, pogotovo što smo sezonu na Jadranu otvorili sa dva poraza u Skoplju i Baru. Uostalom, uvek je bilo važno dobiti Zadar na strani. Nadam se da ćemo ući u seriju pobedu u regionalnom takmičenju", rekao je Marinković na početku razgovora za MOZZART Sport.

On kaže da je Evrokup u ovom trenutku u drugom planu, ali već u sredu Beograđane očekuje novi izazov u tom takmičenju.

"Što se tiče Evrokupa, on nam nije prioritet, ali videćemo kako će se razvijati stvari. U sredu nam u Pionir dolazi Lijetuvos Ritas, to je iskusna ekipa koja već deset godina igra Evroligu ili Evrokup. Daćemo sve od sebe videćemo za šta će to biti dovoljno."

Marinković kaže da mu se u subotu uveče sve "namestilo"

"U seniorskoj konkurenciji nisam do sada ovako dobro šutirao. Stvarno mi se sve otvorilo. Imao sam i malo sreće u finišu utakmice."

Ona odlučujuća trojka sa devet metara o tablu nije znanje?

"Takav šut o tablu ne može da bude znanje (haha). To je sreća."

Crno-beli su u jednom trenutku u trećoj deonici imali i 14 poena viška, ali je opet praktično odlučivala jedna lopta.

"Imali smo ih tokom cele utakmice, stalno smo vodili, trebalo je mirnije da završimo utakmicu. Međutim, očigledno da tako igramo od početka sezone."

Zadrani su i ovaj put pokazali da ih dolazak najtrofejnijeg srpskog kluba posebno motiviše.

"Zadar je uvek motivisan kad dolazi Partizan. Imali su i neki otvoreni trening sa navijačima pred meč. Imam solidan učunak tamo, po dve pobede i poraza. I koliko se sećam, sve su utakmice bile na jednu loptu."

Prema njegovim rečima, prostora za veliki napredak u igri celog tima itekako ima.

"Verujem da ćemo u Jadranskoj ligi igrati bolje iz meča u meč i cilj nam je da se borimo za mesto u vrhu, makar da budemo četvrti. Svesni smo da će to biti teško, tu su Zvezda, Budućnost, Cedevita, ali i Mega."

Marinković ističe i da su se Amerikanci Najdžel Vilijams Gos i Patrik Miler dobro snašli u novoj sredini, a dosta očekuje i od centra Samarda Samjuelsa koji bi u ponedeljak trebalo da se priključi ekipi.

"Zadovoljan sam kako smo se uklopili i kako se stranci adaptiraju. Mada, jasno je da je i njima potrebno još vremena da se naviknu. Biće sve to još bolje. Samjuels bi trebalo da bude ozbiljno pojačanje. Znamo gde je sve igrao, svojevremeno je bio među pet najboljih centara u Evropi."

Mnogi sadašnji i bivši saigrači su mu čestitali na sjajnoj partiji putem društvenih mreža.

"Hečer i Robinson su se javili da čestitaju, drago mi je što prate Partizan iako više nisu u klubu. Naravno, Novicina čestitka je veoma značajna. Svi znaju ko je on i šta znači za Partizan."

Na kraju razgovora, Marinković nije želeo da se bavi prognozama i olako daje obećanja.

"Ne znam baš za 30 poena na svakom meču i da li to mogu da obećam, ali trudiću se da svaki put budem blizu tog nivoa", zaključio je Marinković.

Piše: Marko Protić

(FOTO: Zadar/Marin Gospić)