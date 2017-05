Mario 2020: Mandžukić postaje treći najplaćeniji igrač Juventusa

Novi ugovor i povišica za sjajne igre na levom krilu

Napadač Juventusa Mario Mandžukić za odlične partije biće nagrađen novim ugovorom do 2020. godine i povećanjem plate na 5.000.000 evra, piše Tutosport.

Prvak Italije želi da osigura ostanak hrvatskog fudbalera posle leta, posle interesovanja iz Kine i Turske, i za 1.500.000 milion evra poveća mu primanja, uz sezonu duže u odnosu na sadašnju saradnju.

To znači da bi Mandžukić ostao u Juventusu do svoje 34. godine, skoro do kraja karijere, i postao jedan od najplaćenijih igrača tima, jer po sadašnjem stanju više imaju samo samo kolege iz napada, Gonzalo Iguain (7.500.000) i Paulo Dibala (7.000.000).

Mandžukić, koji je pre dve godine stigao u Torino iz madridskog Atletika za 20.000.000 evra, ove sezone postigao je devet golova i zabeležio osam asistencija, međutim, statistika ne odslikava najbolje njegov učinak jer se odlično snašao na levom krilu u formaciji 4-2-3-1 trenera Masimilijana Alegrija.

(FOTO: Action images)