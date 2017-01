Marjanović: Bog mi je dao savršeno telo, neću da ga protraćim! Van Gandi: Onda nemoj da igraš kao dvometraš

Da li Boban sme da dodaje loptu ili ne?

Veličina slova A A A

Boban Marjanović je ponovo tema među NBA zaljubljenicima. Ali prvi put otkako je došao u Detroit ne samo zbog pojave koju jednostavno ne možete da ne primetite. Navijači Pistonsa konačno su mogli da vide šta 222 centimetara visoki centar može da im donese. Protiv Šarlota za 22 minuta na parketu 15 poena i rekordnih 19 skokova.

Nije loše za momka koji je do sada usamljen sedeo na kraju Detroitove klupe? Niko to nije očekivao. Niko osim onih koji dele svlačionicu sa srpskim košarkašem.

"Ljudi ne mogu da vide Bobana na treningu, a on sve ovo radi i tamo. Nemoguće je blokirati ga. Kad digne ruke mi možemo samo da mašemo ispod. Samo što je sada to radio na utakmici", kaže krilo Detroita Markus Moris.

Visoki igrači Šarlota sada znaju o čemu Moris govori. Povreda Arona Bejnsa otvorila je prostor za Marjanovića. Konačno!

"Lepo je kad igraš utakmicu u kojoj je rezultat tesan u drugoj, trećoj, pa i početkom četvrte deonice. Drugačije je od onoga što sam do sada ovde mogao da iskusim. Prava utakmica", iskreno će Marjanović za lokalni Detroit Njuz.

Nema šta da krije. Do sada je uglavnom minute sakupljao kada je pitanje pobednika već bilo odličeno. Strpljivo je radio na treninzima i čekao šansu. Detroit ga je i doveo samo da bi se osigurao, jer je Bejns mogao da ode na leto. Ali posle ove poslednje Bobanove partije možda će Pistonsi razmisliti o njegovoj ulozi.

"Želim da se dokažem, jer Bog mi je dao sve, velike šake, duge ruke, duge noge i pamet. Dobro, nisam možda pametan za neke druge stvari, ali za košarku jesam - to umem", kategorički će Marjanović.

Sa željom da ova utakmica sa Šarlotom ne ostane upamćena kao ona jedna na kojoj je Bobi izgledao kao ne tako davo najdominantniji centar Evrope.

"Želim još bolje. Ne želim da protraćim ovo savršeno telo koje mi je Bog dao. Želim da budem spreman za sve".

Doduše, nije lako. Pozicija startnog centra Andrea Dramonda nije ugrožena. A kad se Bejns vrati, Marjanović će ponovo imati ograničenu šansu na terenu. Svakodnevnica će ponovo biti - treninzi sa pomoćnim trenerima Malikom Alenom i Aronom Grejom? Njih dvojica imaju zadatak da Marjanovića pripreme za kompleksne defanzivne šablone, kao što je odbrana pik-en-rola protiv manjih, bržih bekova. Ali i da Bobija učine još dominantnijim u napadu.

Jedna od vežbi koja laicima izgleda možda suludo jeste sledeća: lampe menjaju boje, Marjanović pomera noge prema njima kako sve svetla pale i gase. Rezultati se već vide.

"Osećam da se krećem brže. Kao da sam do sada bio u sporijem automobilu u kome koliko god da pritiskaš papučicu imaš ograničenje. I onda pređeš na brži automobil sa jakim motorom. Primećujem razliku".

Primećuju i drugi. Najviše u odbrani. Trener Sten Van Gandi je hvalio defanzivni učinak Marjanovića. A on retko hvali.

"Znam da je Boban sila u reketu, to nije spoorno. Sada (protiv Šarlota) je bio sjajan, a igrati ovako je još teže posle toliko sednja na klupi", kaže Van Gandi.

Međutim, Van Gandi ima i dodatne zahteve. Želi da Marjanović bude agresivniji, da jače napada koš protivnika.

"Razumem ga. Volim da postižem koševe, ali volim i da asistiram saigračima. Kad sam bio mlađi želeo sam da budem kao Arvidas Sabonis, Tim Dankan ili Hakim Olajdžuvon. To su moji omiljeni igrači. Daju koševe, ali i asistiraju. I ja želim da radim i jedno i drugo", odgovara Marjanović.

Čudno malo za tako visokog momka. Od njega se očekuje da iskače iz šablona. Marjanović je saglasan, samo ima svoje viđenje situacije.

"Želim da budem drugačiji. Telo i šake su mi svakako drugačije. Ne želim da budem kao svi ostali. I kad sam došao ovde svi su se iznenadili koliko sam visok, a kako mogu da dodajem loptu ili dajem poene. Nisu me poznavali i na pozitivan naćim sam ih iznenadio. Pokušavam da sve iznenadim".

Posle Šarlota biće malo teže. Protivnički centri mogli su da ga upamte. I očekivanja su veća, iako će minuta biti manje po Bejnsovom povratku. Mada je Van Gandi obećao bar još jednu utakmicu sa više prostora. Bar još jednu.

"Kao i mnogi veliki momci, ne želi da bude poznat samo kao momak koji ima 222 centimetara. I on zaista ima veštine i volim da ih pokaže asistencijama. Ali kad već imaš 222, koristi to. Nemoj da igraš kao da imaš dva metra", kaže Van Gandi.

(FOTO: Action Images)