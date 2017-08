Marjanović: Lider je Bogdan, idemo na zlato!

"Nadam se da se svi navikavaju na moje prisustvo a-ha-ha", dobro je raspoložen Bobi

U prvom meču Akropolis kupa u Grčkoj reprezentacija Srbije savladala je Italiju s 73:65, a najbolji pojedinac meča bio je Boban Marjanović. Jako je važno da on uđe u dobru formu pred početak Evropskog prvenstva, posebno posle povrede Miroslava Raduljice.

Košarkaš Detroita ne krije da je želja njega i cele ekipe da osvoje zlato. I da je to cilj.

"Ako postoji lider u timu, onda je to Bogdanović. On je ovde godinama i preptpostavljen je da bude lider. Ja sam tu da pomognem njemu i ostalim momcima. Za mene nije važno ko je startni centar. Najvažnije je ko daje koševe", rekao je Marjanović za Eurohups.

Srpski div ističe da se reprezentacija Srbije još uigrava.

"Pokušavamo da se naviknemo jedan na drugog. Ja, na primer, nisam bio ovde prošle godine. Imamo neke povrede, nedostaju nam važni igrači. Jednostavno se trudimo da nađemo način da igramo jaku, pametnu košarku".

Kako se oseća Bobi u dresu Srbije?

"Osećam se dobro u svojoj koži. Nadam se da se svi navikavaju na činjenicu da sam ovde a-ha-ha. Pokušaćemo da osvojimo zlato. Znam da će biti pomalo teško zato što nam nedostaju neki važni igrači. I dalje, daćemo sve od sebe za zlato. To je nešto što svima nama ovde treba. To svako od nas želi", rekao je Bobi.

Najvažnija je timska igra.

"U jednom meču iskoči jedan igrač, u drugom drugi. Sve zavisi kakva je utakmica, kakav je protivnik. I to je dobro, znate. Igramo kao tim, pobeđujemo kao tim".

Srbija će na Evrobasketu igrati u grupi D gde se još nalaze reprezentacije Velike Britanije, Rusije, Letonije, Belgije i Turske.