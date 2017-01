Marjanović: Pratim pažljivo Zvezdine rezultate, to je moj tim! Radonjić je veoma dobar trener

"Igrači ga slušaju i to daje rezultate", kaže Bobi u razgovoru za francuske medije u kom je govorio o svom bivšem klubu, ali i zemljaku Nikoli Jokiću

Boban Marjanović dao je intervu za francuske medije u kom se dotakao mnogih stvari, a našim čitaocima će posebno biti zanimljvi odgovori na pitanja vezana za Crvenu zvezdu i Nikolu Jokića.

Marjanovića su pitali da li prati rezultate Crvene zvezde u Evropi? Takođe, centar Detroita je istako da povratak u Evropu za njega trenutno nije opcija.

"Da, naravno. Pažljivo pratim rezultate Zvezde, to je moj tim! Voleo sam da igram u njemu! Vidim da dobro igraju ove sezone, sa nekim neverovatno velikim pobedama protiv najjačih timova i to sa 10-15 razlike. Uvek igraju dobro kod kuće, a sada počinju da igraju dobro i u gostima. Zvezda ima jako dobrog trenera, igrači ga slušaju i to daje rezultate. Publika je uvek prisutna u Pioniru, uvek je puno, 8.000 navijača peva i to je neverovatna atmosfera. Sjajno je igrati u takvom ambijentu", rekao je Marjanović.

Srpski košarkaš je istakao da prati rezultate, ali da se ne bi vraćao u Evroligu jer sebe vidi u NBA ligi.

U intervjuu je pričao da mu je u karijeri mnogo značila saradnja sa Gregom Popovičem, da dosta uči od Stena van Gandija i da se ne plaši snega jer je klima slična kao u Srbiji.

Njegov zemljak Nikola Jokić ove sezone je praktično eksplodirao, igra neverovatno dobar basket u dresu Denvera, a Marjanović ističe da dobro poznaje Nikolu.

Da li Bobi ima poseban odnos sa njim?

"Da, znam ga još otkad je bio mali. Igrali smo zajedno u Mega Vizuri kada je još bio dete. On je i sada dete (ha-ha), ali tada je bio još mlađi. Trenirali smo zajedno, a igrao sam i protiv njega", zaključio je Marjanović.

