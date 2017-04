Mark Bartra: Kada ovih dana pogledam moj zglob, sav natečen i ranjen, znate li šta osećam? Ponos!

Španski fudbaler koji je ranjen u napadu na autobus Dortmunda, poslao emotivnu ispovest za javnost, između ostalog apelovavši na mir u svetu

Kada čovek pogleda smrt u oči i ostane živ, u njemu se desi trenutna promena koja značajno utiče na ostatak života. Ta životnu drama otključa svaku skrivenu emociju, patnju i radost i ovori je ka svetu. Tako je i u slučaju nesretnog Marka Bartre, jedine žrtve bombaškog napada na autobus Borusije Dortmund u utorak pred prvu meč četvrtfinala Lige šampiona sa Monakom.

Štopera nemačkog tima tada je geler pogodio u podlakticu, polomivši mu kost i rasekavši ga. Naravno, u autobusu je nastao totalni haos, a kako je on sve to doživeo, preživeo i kakve se emocije kuvaju u njemu sastavio je u obraćanju javnosti preko svog naloga na Instagramu pored fotografije na kojoj on leži u bolničkom krevetu zagledan u suprugu koja drži njihovu bebu.

Tekst smo preneli u celini i što je verodostojnije moguće:

"Danas mi je u bolnicu došla porodica u posetu i učinila me najsrećnijim. Oni su moje sve, razlog što se borim da prevaziđem prepreke u najgorem periodu mog života. Iskustvo koje nikome ne bih poželeo. Bol, panika, i nesigurnost... bilo je to najdužih 15 minuta u životu. Srećom, šok opada sve više i više i u isto vreme rastu u meni želja da živim, borim se, radim, smejem se, plačem, volim, verujem. Želim da treniram, igram, nastavim da uživam u ljudima, voljenima, prijateljima, mojim pasijama, da igram u odbrani, da pomirišem travnjak kao što sam uvek i radio po izlasku na teren. Želim da vidim tribine pune ljudi koji vole moj posao, dobrih ljudi koji nam šalju dobre emocije ne bi li smo svi zaboravili na ludi svet koji nas okružuje, a koji je iz dana u dan sve luđi..

Jedinu stvar koju tražim, JEDINU je da SVI živimo u miru i da prekinemo sa ratovima!

Kada ovih dana pogledam moj zglob, sav natečen i ranjen, znate li šta osećam? Ponos! Gledam u njega gordo mislivši na to šta su hteli da nam urade u utorak, a da je samo on stradao.

Hvala lekarima, bolničarima, psihoterapeutima i svim, ljudima koji pomažu u mom oporavku. Hiljadama i hiljadama običnih ljudi, predstavnicima medija, mnogim organizacijama, Borusiji i saigračima na velikoj podršci i privrženosti. Ma kako mala bila, ispunila me je snagom da nastavim dalje.

Morao sam da napišem ovo i skinem teret sa duše, pa da se fokusiran na potpuni oporavk. Veliki pozdrav svima!"

(foto: instagram.com/marcbartra)