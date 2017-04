Markez peti put – Hondin car i dalje vlada Ostinom!

Maverik Vinjales je izleteo, Rosi je osvojio drugo uprkos kazne od tri desetinke sudijske penalizacije, a Dani Pedrosa treće mesto na VN Amerike u Teksasu

Veličina slova A A A

Ni Maverik Vinjales, ni Valentino Rosi, nego Mark Markez. Aktuelni šampion kraljevske klase peti put u karijeri osvojio je VN Amarike. Drugo mesto je pripalo sjajnom Valentinu Rosiju, a treće Daniju Pedrosi. Maverik Vinjales je pao i ostao bez plasmana već u početnoj fazi trke.

Na startu trke najbolje se snašao Dani Pedrosa, pa su dve Repsol Honde povele trku, dok je Maverik Vinjales prepustio pozicju Rosiju. Onda se desilo čudo. Vodeći motociklista u generalnom plasmanu, Maverik Vinjales je izleteo sa staze. Tako je trka za sve do Teksasa najboljeg motociklistu Movistar Jamahe završena. Izleteo je svojom greškom jureći Doktora sa četvrte pozicije na koju je pao posle lošeg starta. U tim momentima je delovalo da Valentino Rosi ne može puno da naudi Markezu i Pedrosi, ali je vredno napomenuti da je razlika između aktuelnog šampiona i Rosija iznosila konstantnih sedam desetinki. Doktor je dakle vozio svoju, veoma stabilnu trku. Gledali smo i jako zanimljiv okršaj između Italijana i Žoana Zarka. On je na kratko napao Valentina Rosija koji je morao da ode nešto šire kroz krivinu da da ne bi došlo do sudara. Na svu sreću Italijan je nastavio svojim putem, ali je izgubio nešto vremena.

Tačno 14. krugova pre kraja gledali smo uzbudljiv klupski duel. Mark Markez je napao Danija Pedrosu na startnom pravcu. Na kraju, aktuelni šampion je uspeo. Preuzeo je vodeću poziciju, pa smo sve do kraja gledali otvorenu trku. Pedrosa je stajao na Hondinom braniku protiv Movistar Jamahe koja je imala jedino Doktora na stazi.

Dogodio se i željeni boj. Valentino Rosi je čekao i stvorio svoju šansu za napad na Hondin dvojac. Razlika se povećavala i smanjivala, a u par navrata Pedrosa je pokušavao da napadne Markeza koji nije ustuknuo. Onda se desio on, fantastični Valentino Rosi. Pobedio je Pedrosu i osvojio drugo mesto uprkos sudijske kazne, odnosno penalizacije od tri desetinke. Valentino Rosi posle VN Amerike vodi i u generalnom plasmanu sa 56 osvojenih bodova, drugi je Maverik Vinjales 50, treći Mark Markez sa 38 bodova, dok je Andrea Doviciozo četvrti sa 30 bodova.

Kada je reč o trci na Ostinu, bitna je informacija da je Kal Rračlou zauzeo četvrto mesto, Žoan Zarko je stigao peti, dok je šesto mesto pripalo Doviciozu. U prvih deset motociklista ušli su i Andrea Janone, Danilo Petrući, ali i Horhe Lorenco koji je kroz cilj prošao deveti. Deseto mesto je zauzeo solidni Džek Miler.

Opšta ocena VN Amerike je da favoriti izuzev Maverika Vinjalesa nisu razočarali. Mark Markez je zaslužio čistu desetku za pet uzvišenih pobeda na Ostinu, kao i Valentino Rosi. Kada je reč o Italijanu uz negovo ime može se prikačiti sijaset epiteta, ali najvažniji se odnosi na njegovu nepokolebljivost. Doktora jednostavno nikada ne treba prerano eliminisati, pa o njegovoj marljivosti najbolje govori činjenica da upravo on vodi u generalnom plasmanu kraljevske klase. Baš zbog toga se očekuje da adrenalin na narednim trkama preraste nivo ključanja iz prohujalih sezona! Kako je počelo, uzbudljivo će biti sve do poslednje trke u tek zahuktaloj sezoni.

Piše: Miloš Milić

(Foto: Action Images)