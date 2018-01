Šta je naučio u Olimpijakosu, a šta u Mariboru? Kako gleda na skromnu posetu u Humskoj? Koji je Partizanov plan da opet prestigne Zvezdu?

Gušteri i džombe. Kao u vojsci. U istoj koži u kojoj se danas nalaze Armin Đerlek, Luka Cucin, Jovan Trnić i ostali poletarci Partizanove ekspedicije na Kipru bio je pre tačno šest godina Marko Janković. Tad tinejdžer, skoro bez prava glasa u "konkurenciji" Vladimira Volkova, Ivana Ivanova, Milana Smiljanića i, naravno, Saše Ilića, predstavljao je tek jednog od igrača Teleoptika priključenih prvom timu na zimskim pripremama u Antaliji, pod komandom Vladimira Vermezovića.

"Ovo će biti najbolji igrač Partizana jednog dana, zapamtite", smelo je pričao Lazar Marković, u to vreme jedan od nosilaca igre Parnog valjka.

Možda nije najbolji, ali 22-godišnji Cetinjanin i te kako ima učinak kojim može da se podiči. Prvu sezonu po povratku iz pečalbe ukrasio je duplom krunom, a u drugoj bio jedan od ključnih pojedinaca u pohodu na evropsko proleće. Dokazao je da je igrač dostojan crno-belog dresa, uprkos sumnjičavim pogledima i sporadičnim komentarima "još jedan propali talenat" po povratku iz Olimpijakosa, leta 2016.

"Uvek može bolje", kao da crta sebi nove ciljeve "desetka" Partizana. "Najbolji svetski fudbaleri svakodnevno rade na sebi, daleko sam iza njih, ali sam naučio kako da napredujem. Zadovoljan sam ličnim učinkom, verovatno među armijom naših navijaša ima i onih koji nisu, međutim, ako igram standardno i ako beležimo rezultate kakve nismo duže od deceniju na međunarodnoj sceni, a pritom imam bitnu ulogu u ekipi, onda to sve govori samo za sebe".

Na pomenutim pripremama u Antaliji, uz Jankovića, premijerno sa prvim timom bili su i godinu dana mlađi Andrija Živković i Danilo Pantić. Krenuo bi i Nemanja Radonjić da mu nije stradala peta... Ideja je bila da se kvartert postepeno uvode u sistem i - na primer danas - zajedno nosii Partizan. Umesto toga, svako zbog svojih razloga, napustio je klub odmah po punoletstvu i otisnuo se u inostranstvo. Janković u giganta kakav je Olimpijakos.

"Ne, nisam napravio grešku odlaskom u Atinu. Iako mi je bilo samo 18 godina, za mene je u tom trenutku najbolje rešenje predstavljalo inostranstvo i napredak uz dobre trenere i kvalitetna takmičenja. Možda sam išao težim putem, ali sam na njemu stekao dosta iskustva i kao tinejdžer prošao one situacije koje drugi igrači, ako ostanu u Srbiji, nisu imali prilike. Spoznao sam drugačija razmišljanja i mentalitet. U tim avanturama samo mi je jednog dana kvrcnulo, shvatio sam kako bi trebalo da se igra".

Janković nije igrao zvaničnu prvenstvenu utakmicu za Olimpijakos, ali jeste svih šest u grupnoj fazi Lige šampiona mladih timova, pa neke prijateljske, pre nego što su ga Atinjani poslali na pozajmicu u Maribor. Tu je izvadio povratnu kartu za povratak u Humsku.

"Kad si mlad misliš i da si najpametniji. A tek po odlasku u Maribor, odlično organizovan klub, svake godine prisutan u Ligi šampiona ili Ligi Evrope, shvatio sam da se fudbal ne igra onako kako sam ja gledao na njega. Doživljavao sam na drugačiji način. Samo sam uživao. Znate ono, lucidan sam igrač, što kažu "lep za gledanje", mislio sam da bi mi zbog toga sve drugo trebalo oprostiti, ali sam shvatio da moram da se vraćam u odbranu i pomažem ekipi. To sam spoznao i na primerima drugih fudbalera, kvalitetnijih od mene, nisu igrali baš zbog tih nedostataka".

Shvatio je, mora da se menja.

"Pametnom momku ne bi trebalo reći dvaput. Zato je boravak u Olimpijakosu i Mariboru uticao na mene da promenim razmišljanje i počnem da igram u oba pravca. Zapravo, zato i igram, zato sam se i izborio za status prvotimca u klubu i poziv reprezentacije Crne Gore. Poenta priče: nisam izgubio, naprotiv, samo sam dobio odlaskom u inostranstvo sa 18 leta".

ZVEZDA JAČA NEGO LANE, NADAMO SE OPET NEKOM VOŽDOVCU

Kad se vratio, Partizan je bio klub izudaran organizacionim problemima, finansijski nestabilan, ali veliki čak i posle šokantne eliminacije od Zaglebja, što je potvrdio osvajanjem duple krune, iako je veći deo Superlige gledao u leđa Crvenoj zvezdi. Zato pitamo Marka Jankovića - može li opet da bude prvi?

"Situacija je drugačija samo u onom delu što sad igramo Ligu Evrope. Prioritet je stavljen na to takmičenje. Ne, nikako to ne znači da smo se oprostili od titule, jer smo lane pokazali kako je čak i prednost rivala od devet bodova dostižna. Borićemo se da još jednom pokažemo isto".

Ima i onih spremnih da kažu "ono sa Markom Nikolićem se dešava jednom u sto godina"...

"Crvena zvezda je definitivno jača. Mnogo je bolja nego lane, ima organizovanu ekipu i kvalitetnog trenera, vidi se i po igračima da u timu vlada dobra hemije. Na nama je da, za početak, napravimo dugačak pobednički niz, sličan onom od prošle seozne, da dobijemo derbi u prvom kolu plej-ofa i da se nadamo kako će im opet neki Voždovac uzeti bodove. To je jedini mogući plan. Poučena prethodnim iskustvom biće Zvezda mnogo obazrivija i opreznija, pitanje je da li će dopustiti da ispusti prednost".

Govorili ste o hemiji u taboru večitog rivala, ima li je i kod vas?

"Kako da na. Bezmalo dve godine sam u Partizanu, a znam kako je bilo ranije, uvek je svlačionicu krasila specifična atmosfera i dobra energija. Nema zavisti, nema ljubomore. Ne bismo mogli da beležimo dobre rezultate da je drugačije. Ne kažem da se svi družimo i da smo veliki prijatelji van terena, međutim, kad kad krene utakmica spremni smo da uadimo sve za kolegu iz tima. Bezpogovorno".

GREŠE I IGRAČI OD DESETAK MILIONA EVRA, SVE JE TO NORMALNO

Pitanje je, pak, da li to prepoznaju navijači. Bolna je to tema Partizana. Kompleksna. Sigurno ne samo sportska već i društvena, ako se ima u vidu da prvak države nijednom ove sezone u Evropi nije napunio stadion, a na mečevima domaćeg prvenstva poseta je mizerna.

"To je pitanje koje se provlači dugo, a mi smo na pomenute slike maltene navikli. Glupo je da objašnjavam koliko se igrač oseća bitnijim i ima samopouzdanja kad se pojavi pred krcatim gledalištem. Mi se, na primer, u Evropi istrošimo, fizički i emotivno, posle toga igramo pred malim brojem gledalaca u Superligi, a verujte mi to stvarno nije lako. Ne moraju da budu baš pune tribine u prvenstvu, ali se pitam: ako za ovih malo jače od godinu i po dana nismo zaslužili poverenje šire publike onda stvarno ne znam kad ćemo".

Jesenas je ista ta publika tražila ostavku trenera Miroslava Đukića, pa ćak i vas u jednom kratkom periodu uzela na zub, ali ste partijama u Evropi, možda i začetkom one kontre za gol protiv Jang Bojsa - eto koliko je važno vraćati se u odbranu - osigurali sebi malo mira.

"U svakoj publici postoji određen broj kritičara, jedva čekaju da se nešto loše desi i da neko od nas napravi grešku. Trebalo bi da shvate da i igrači plaćeni po desetak miliona evra prave potpuno iste greške kao i mi. Fudbaleri, treneri, ljudi iz sporta generalno, shvataju da je normalno pogrešiti, odigrati nerešeno, pa i izgubiti. Opet, svesni smo šta znači dres Partizana i kad igraš za ovaj klub onda je red da tih propusta bude što manje", direktan je Marko Janković.

SRBIJA - CRNA GORA, SAMO SPORT, NIŠTA POLITIKA

Janković se zajedno sa klupskim i reprezentativnim drugom, Nebojšom Kosovićem, obradovao ishodu žreba za novoformiranu Ligu nacija, pošto će u njoj da se desi prvi fudbalski susret Srbije i Crne Gore.

"Jedva čekam. Pogotovo što će na oba meča biti lep ambijent. Ne očekujem nikakve probleme, niti je moje da komentarišem eventualnu političku pozadinu tih duela. Nama je na umu samo sport, gledaćemo kako da budemo bolji od Stojketa i Bambija, kao što će i oni želeti da pobede nas", smešta se 22-godišnji vezista.

