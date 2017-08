Marko Janković: Samo ovako i Liga Evrope je zagarantovana

Najbolji Partizanov pojedinac u revanšu sa Olimpijakosom precizan u objašnjenju koja dva segmenta igre bi crno-beli trebalo da poprave

Veličina slova A A A

Da li je čaša poluprazna ili polupuna?

Večita dilema. Od sinoć ponovo prisutna i među Partizanovim navijačima, oduševljenim zbog još jednog hrabrog, napadačkog izdanja njihovog tima, a pokunjenim usled saznanja da ni to nije dovoljno da se eliminiše veliki Olimpijakos.

Posle 1:3 u Beogradu, crno-beli su se isprsili u Atini, izborili remi 2:2 i sami sebi nacrtali put kojim bi trebalo da se kreću u projektovanoj jeseni na evropskoj sceni.

„U krajnjem slučaju, možemo da budemo zadovoljni“, smatra Marko Janković, po konsenzusu novinara, ljubitelja fudbala, ljudi iz kluba, pa i saigrača, najbolji pojedinac revanša na „Karaiskakisu“. „Videli smo da protiv ekipa kakva je Olimpijakos može da se igra. Uz neke korekcije“.

Golman - prokletstvo staro koliko i fudbal

U oba meča trećeg kvalifikacionog kola za Ligu šampiona Partizan se zaleteo na papirantog favorita. Posebno impresivno delovao je u Grčkoj. Potvrđeno je to i jezikom statistike: udarci na gol 7:4 u korist tima Miroslava Đukića, u kornerima 7:2, međutim, u fudbalu je uvek bilo i biće da se na kraju pamti rezultat (2:2). Otuda se postavlja pitanje šta je to što bi prvak Srbije trebalo da promeni ili nadogradi kako bi u duelima sa protivnicima sličnog kvaliteta bolje prolazio.

„Samo te greške... Ali to je mnogo. Moramo mnogo da radimo na njihovom ispravljanju. I na realizciji prilika. Mi igramo dobro, stvaramo šanse, čak i fizički možemo da se nosimo sa Atinjanima... Šanse, a bilo ih je dosta, jednostavno, moraju da se iskoriste. Oni imaju šansu, polušansu – odmah daju gol. Mi smo zapretili, šutnili dva, tri puta, oni nijednom, a onda nas jeftino matiraju“.

Tu se misli na pogodak Mehdija Karsele, novajlije iz Granade, kome je kumovao veliki propust Filipa Kljajića, međutim, niko u Humskoj 1 – videlo se to na povratnom letu iz Atine u Beograd – ne zamera „jedinici“ Partizana na olako primljenom golu.

„Ne treba Kljaja da brine. Spasao nas je mnogo puta. Nema nervoze, svi smo zajedno u ovome. Pružili smo dobru partiju, ne može niko da nam zameri na pristupu i igri“.

A kad je igra u pitanju, Janković je bio impresivan. „Vezivao je u čvor“ odbranu Olimpijakosa, pravi dar-mar po desnoj strani, oba gola Partizana posledica su njegovih kreacija. Samo je nedostajalo da i sam pogodi. Imao je šansu u finišu. Za pobedu, za 3:2, možda i da unese paniku u glave Grka.

„Iznenada je lopta stigla do mene, umor me stigao, nisam mogao više, istrošio sam se i defanzivi. Najžalije mi je što nismo prošli, a ako već govorimo o mojoj partiji – njome sam zadovoljan. Bilo bi ono pravo da sam dao gol. Nadam se da će biti bolje u Ligu Evrope“.

ŠTA KAŽU KVOTE

Zvezda je Partizanova najveća šansa, slede Oleksandrija, Altah, Osijek...

Crno-beli će večeras najpre saznati da li su u grupi povlašćenih timova ili ne, a sutra na žrebu u Nionu i ko će im biti rival u baražu za plasman u Ligu Evrope.

„Ako nastavimo ovako, uz male korekcije i dozu sreće, Liga Evrope nam je zagarantovana. Nadali smo se da može da bude i Liga šampiona, odnosno da u Pireju napravimo bolji rezultat, ali revanš sa Olimpijakosom nam je poslužio kao test i neka vrsta pripreme za ono što nam predstoji u Ligi Evrope“, ocenio je Marko Janković, „desetka“ Partizana.

NISAM LJUT NA OLIMPIJAKOS

S obzirom na nadahnutu partiju u Pireju, novinare je zanimalo da li je Jankovićeva inspiracija posledica želje da rukovodstvu Olimpijakosa pokaže da je zasluživao bolji tretman dok je bio član grčkog prvaka.

„Svaku utakmicu igram isto za Partizan, da li u kvalifikacijama za Ligu šampiona, da li u prvenstvu – svejedno. Inspiracija dolazi sama po sebi. Daleko od toga da sam ljut ili ogročen na nekog iz Olimpijakosa. Naprotiv, rastali smo se u korektnim odnosima. Sad igram za klub u kome sam odrastao i koji mi je dao sve“, pojasnio je reprezentativac Crne Gore.

(foto: MN Press)