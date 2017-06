Marko Nikolić bi da vodi Boaćija iz Zvezde?

On bi ipak da ostane u Beogradu

Latina je otišla u bankrot, ugovor o pozajmici koji je sa njom i Ričmondom Boaćijem imala Crvena zvezda postao je ništavan. I nije naravno nikakvo iznenađenje što mnogi klubovi pokušavaju da iskoriste situaciju. Biznis je to, ovakve šanse ne rađaju se svaki čas. Pa je tako danas Beogradom prostrujala i glasina da se za napadača iz Gane zainteresovao i mađarski Videoton, koji je nedavno preuzeo bivši trener Partizana Marko Nikolić.

Međutim, sve je ostalo samo na tome i više je razloga zbog kojih nije bilo dalje komunikacije. Između ostalog, platežno daleko sposobnija moskovska Lokomotiva. Ali i mnogo bitnije: Boaćijeva želja da se crveno-belima oduži na tome što je baš u Beogradu vaskrsao karijeru usporenu posle teške povrede.

Stoga će prvi potez, bez obzira na sve, biti razgovor sa čelnicima Crvene zvezde.

"Tačno je da Videoton želi Boaćija. Ljudi iz mađarskog kluba su me kontaktirali i pokazali interesovanje jer im se igrač dopada, ali to je za sada sve. Ništa konkretnije nismo pričali", potvrdio je za MOZZART Sport Boaćijev menadžer Ivica Pavlović i odmah istakao da Zvezda ima prvenstvo.

"Mogu samo da ponovim da je bez obzira na sva interesovanja Crvena zvezda ta koja ima prednost. Ričmondu se ostaje u Beogradu i spremni smo da napravimo dogovor sa ljudima sa ’Marakane’ s obzirom da je on od danas slobodan igrač pošto je završena ta papirologija oko bankrota Latina. Ponavljam dakle, samo i samo ako ne bude dogovora sa Zvezdom bićemo spremni da uopšte sasluđamo druge ponude", podvlači Pavlović.

Podsetimo, pored Videotona i Lokomotive, ranije se pisalo da na Boaćija motre i belgijski Genk, kao i neki klubovi iz Azije.

