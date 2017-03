Marko Nikolić ima još jednu poruku za Grobare: Hvala unapred svima koji sutra dođu

„S obzirom da sa momcima koje trenerima često provodim više vremena nego sa svojom porodicom, čini mi se da mogu da primetim kako je njihov nivo motivacije visok“, rekao je šef struke Partizana

Još jedna, pa na pauzu. Iza Partizana je serija od 22 utakmice bez poraza, a ispred duel sa Voždovcem (subota, 17.00, TV Arenasport) koji - uz priželjkivanu pobedu i eventualni kiks Crvene zvezde u derbiju 27. kola Superlige na gostovanju Čukaričkom - može crno-belima da donese dodatni optimizam u borbi za naslov prvaka.

Ekipa Marka Nikolića realtivno lako je savladala Zmajeve u oktobarskom duelu (3:0), ali činjenica da su izabranici Ilije Stolice u seriji od tri pobede poziva na oprez odgovorne u Humskoj 1.

A tamo se, ipak, Parni valjak štošta pita.

„Mogu reći da sam u dobroj meri zadovoljan načinom na koji su fudbaleri Partizana počeli prolećni deo prvenstva i što njihova serija traje toliko koliko traje. Bilo bi neobično da sam nezadovoljan posle niza od 22 utamice, međutim, bio bih do kraja zadovoljan da smo dobili i derbi. A znate kako ga nismo dobili. Voždovac je u dobroj formi, beleži kvalitetne rezultate, ima zanimljiv tim i vidi se i lepa atmosfera i tu dolazimo do ključnog faktora. A to je motivacija. Odnosno, na koji način će fudbaleri Partizana reagovati sutra“, počeo je Nikolić obraćanje na konferenciji za medije.

I sam ponudio odgovor:

„S obzirom da sa momcima koje trenerima često provodim više vremena nego sa svojom porodicom, čini mi se da mogu da primetim kako je njihov nivo motivacije visok, jer niko nije zadovoljan onim što smo uradili. Bitno je šta ćemo uraditi u preostala tri kola, ovo je poslednja utakmica do pauze, posle koje sledi paklen ritam. A verujemd a postoje uslovi da naši igrači iznesu sve ba teren i verujem ostvare još jednu pobedu Partizana“.

Imajući u vidu nešto lošiju posetu na prve dve utakmice crno-belih u Humskoj 1 ovog proleća (protiv Borca i Metalaca), šef struke Partizana je osetio potrebu da progovori koju reč i o navijačima.

„Ne pozivam publiku, ali se unapred zahvaljujem onima koji će doći. Jer, oni koji dolaze bodre ovaj tim i na fascinanat način. Koliko god da ih bude na tribinama staće iza ovih momaka koji se pošteno na ponosan i častan način, bore za Partizanov dres“, dodao je Marko Nikolić.

