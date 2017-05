Marko Nikolić ima poruku za Grobare: Ne dajte im da skandiranja upotrebe protiv nas!

„Ako bi neko hteo da skrene sa ovog puta, ja ću mu biti najveći protivnik“, upozorava Partizanov trener pred finiš sezone

Partizan ide na duplu krunu – samo što je niko javno ne pominje. Prvi je u prvenstvu, ima aktivan rezultat pred revanš polufinala kupa, deluje nezaustavljivo i kako sad stvari stoje, postoje svi preduslovi da sezonu, započetu šokantnom eliminacijom iz Evrope, ukrasi trofejima.

U Humskoj 1 su, ipak, oprezni.

Iako im je jedan pehar maltene nadohvat ruke, ne žele euforiju. Posle izbijanja na lidersku poziciju u prvenstvu dobili su inijekciju adrenalina, koju žele da pretoče u povoljan rezultat drugog meča s Vojvodinom i da posle 0:0 u Novom Sadu obezbede plasman u finale.

„Ulazimo u finiš takmičenja, u dobrom ambijentu i fantastičnom nizu od 32 utakmice bez poraza. Ovo je treća utakmica protiv Vojvodine u kratkom vremenskom periodu. Novosađani su jedini tim sa kojim imamo izjednačen skor ove sezone, što govori da smo igrali neizvesne mečeve. To očekujem i u sredu“, rekao je trener Parnog valjka Marko Nikolić uoči meča zakazanog za sredu od 18.00.

Crno-beli će u revanšu polufinala igrati bez suspendovanog Leonarda da Silve Soze i povređenog Evertona Luiza, a odranije se zna da neće braniti povređeni golman Filip Klajić (Nikolić potvrdio da će biti spreman za početak priprema) i Alen Stevanović.

„Rezultat prve utakmice zahteva mudru i pametnu, ali igru na pobedu. To ne znači da će Partizan srljati i leteti terenom, nego da će igrati pametno“.

Uz opasku da se atmosfera u „Zemunelu“ nije promenila ni za jotu („dobra je zahvaljujući seriji od devet meseci bez poraza“) Nikolić je osetio potrebu i da upozori svoje igrače da ne pomisle da je posao u prvenstvu završen usled preuzimanja liderske pozicije.

„Znam da nećete biti zadovoljni odgovorom, ali o prvenstvu ćemo pričati tek kad za to dođe vreme. Previše smo bili ozbiljni dosad i to nas je dovelo dovde da bi bilo ko, a pogotovo ja, dozvolio sebi da se ponaša drugačije. To samo radili čitave godine, ništa se neće promeniti. Ovo je bio put skromnosti i bavljenja svojim problemima. Ako bi neko hteo da skrene s ovog puta, ja ću mu biti najveći protivnik“.

Ulaz na stadion u Humskoj 1 je besplatan, pa se očekuje poseta slična nedavnoj u ligaškom susretu istih rivala, kad je na tribinama bilo oko 15.000 gledalaca.

„Bitno je da Partizanov stadion bude ispunjen. Slobodan je ulaz, očekuje se lepo vrme, dobar je i termin i nemam dilemu da će stadion biti dobro popunjen. Posebna moja molba navijačima je da sve svoje emocije usmere ka Partizanovim igračma. Da ne troše energiju na stvari koje nisu vezane za igru, jer bi to moglo da ima posledice na druga takmičenja. Bilo bi pogrešno da damo šansu nekome da neka eventualna skandiranja upotrebi protiv nas“, aludirao je Marko Nikolić ne pesmu Grobara u kojoj se pominju „Mađar i Ustaša“ sa prethodnog prvenstvenog okršaja s Vojvodinom, zbog koje crno-belima preti kazna u vidu suspenzije stadiona za meč sa Voždovcem.

Piše: Aleksandar Joksić