Marko Nikolić o brutalnom Đurđeviću, Leonardu, Tavambi, borbi za titulu...

Strateg crno-belih rezimirao rad u Sloveniji i na Kipru

Mnogo više od prelazne ocene zaslužili su igrači Partizana za sve prikazano tokom jednomesečnih priprema na Kipru i i u Sloveniju. Da nije bilo poraza od nemačkog četvrtoligaša mgolo bi se konstatovati da je sve proteklo – sjajno.

Međutim, i ovako Grobari kucaju u drvo i nadaju se da će tokom proleća imati mnogo razloga za veselje. Jer su u pripremnom delu videli sve što žele: raspucanog Đurđevića, inventivnog Leonarda, disciplinovanu igru, brzi tranziciju na krilima brzanjaca Mihajlovića, Stevanovića i Jankovića.

Deluje da je zadovoljan i Marko Nikolić. Mada bira mudre reči.

„Nastavili smo gde smo stali, unapredili mnoge faze igre, to je donelo rezultate. Uz ogradu, svi znamo zašto se zovu – pripreme. Sve je to relativno, do provere u takmičarskim mečevima“, prva je reakcija Marka Nikolića.

Najveći razlog za optimizam je forma Urođa Đurđevića. Jesenji sjaj kapiten mlade selekcije je potvrdio ki tokom pripremnog perioda – postigao je devet golova.

„Ne volim to mnogo da potenciram, posebno što je vidljivo golim okom. Mali broj primljenih, veliki datih golova – sve je plod timske igre, naravno, uvek neko iskoči u prvi plan. Ovoga puta – Uroš, sledećeg puta – Leonarda, onda – neko treći“.

Mladi stručnjak je blizu odluke da Leonarda prekomanduje u špic. Gde odlično deluje u tandemu sa Đurđevićem.

„Može da odgovori zahtevima na više pozicija. To nam daje mnogo mogućnosti. Imamo mnogo potencijala u ofanzivnom delu tima. Leonardo je specifičan igrač, uvek namesti sebe bilo na kojoj poziciji – kako mu odgovara. Dobro je što ga imamo i u špicu i po levom boku“

Deluje da su starteri protiv Urala najbliži prvom timu.

„Neću to da vam kažem ni u subotu na presu, kamoli nedelju dana pred početak prvenstva. Ima još nekoliko dilema, pravih, sportskih... U ofanzivi imamo puno kvaliteta sa Đurđevićem, Tavambom, da ne zaboravimo Jovanovića... Onda, Jankovića, Alena Stevanovića, Đuričkovića, Mihajlovića. Zadovoljan sam što smo proširili kadar s obzirom na veliki broj utakmica koje nas očekuju na proleće“.

Leonardo u špicu – šta to znači?

Gledajući pripremne mečeve deluje da će Grobarima biti pune oči kvalitetnog i lepog fudbala. Partizan je demonstrirao ubitačne napade.

„Uvek ima i drugih rešenja. Partizanov koncept igre nikad nije bio niti će da bude brzi napad. Igramo na punu protivničku odbranu, deset igrača iza lopte. Moje razmišljanje ide u pravcu da svaki ozbiljan tim ima više varijanti igre. Ne možemo da kažemo: nećemo samo brzi napad, hoćemo posed... Moramo da znamo da se ponašamo u svakom trenutku na terenu onako da bismo ostvarili cilj“.

Tavamba se muči, El Monir Monir se još uklapa.

„Uklapaju se još uvek, treba imati strpljenja. Ranije su im se završile lige, imali su dugu pauzu. Iz utakmice u utakmicu izgledaju sve bolje, biće od koristi za igru Partizana.“

O borbi za titulu je sve rečeno.

„Ništa novo što nije viđeno 70 puta do sada. Borba Partizana i Zvezde lepo zvuči kad bi bilo tim redosledom na kraju. Zvezda ima šest bodova više, ima još mnogo da se igra, nadam se da će da bude neizvesno, trebalo bi... Niko ne spominje Vojvodinu, apsolutno je u igri, kada se podele bodovi možda još neko može da se uključi.

Govorio je trener Partizana i o mladim snagama.

„To i jeste misija nas koji radimo u Partizanu. Duca Vlahović vuče povredu, nažalost... Tu su Sava, Strahinja, Đole... Plus oni što nisu bili na Kipru, a na koje se računa: Birmančević, Vujanić, Ilić... Kada pričamo o mladim, ne mogu o Nemanji Mihajloviću, Marku Jankoviću, Kići Kosoviću, Urošu Damnjanoviću... Pa, čak i Uroš Đurđević, kapiten mlade reprezentacije. Onda, golman Marko Jovičić, Bogosavac. Svi ti momci predstavljaju budućnost Partizana, bez dileme. Zadovoljan sam njihovim radom na pripremama“.

Ocena priprema?

„Pripreme su prošle sjajno, nemam dilemu. Slažem se – 10, ali to ništa ne znači ako u nedelju ne pobedimo Rad na Banjici. Ta ocena će da važi kad mi počnemo da dopisujemo bodove“.

