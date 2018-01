Marković o uvredama navijača: Sve je to normalno...

„Sigurno neće navijati za mene, igram za Himki. Normalno je da će da mi zvižde, da podržavaju Zvezdu“, kaže srpski plejmejker

Pamti dvorana Aleksandar Nikolić sve ono što je Čarls Dženkins godinama unazad uradio za Crvenu zvezdu, zato je sa tribina popularni Đenka dobio velike aplauze i gotovo horsko, prepoznatljivo "Đenka, ooo".

Nisu zaboravili navijači da uoči meča pozdrave i Stefana Markovića, kao čoveka koji je vratio reprezentativnu košarku na pijedestal, ali kako je utakmica počela, tako im je Marković sve više stajao na žulj. I tako je bilo sve do manjeg fizičkog duela sa Matijasom Lesorom sredinom prvog dela, koji se završio verbalnim konfliktom, da bi Marković od tog momenta postao meta zvižduka i uvredljivih poruka.

Marković im nije zamerio.

„Ne, ne. To je normalno. Sigurno neće navijati za mene, igram za Himki. Normalno je da će da mi zvižde, da podržavaju Zvezdu. Mislim da većina igrača voli da igra u ovakvim atmosferama, jer nisu prazne tribine. Lepo mi je bilo, uživao sam. Pokazao sam lice, borio sam se za klub za koji igram. Ne ljutim se“, kaže kroz osmeh popularni Pefi i nastavlja:

„Nisam očekivao da će da me bodre, to je sasvim normalna reakcija. Mene motiviše, ne volim kada navijači samo posmatraju ili tapšu“.

Bio je Marković jedan od vesnika Himkijevog brejka u Beogradu.

„Da odigram i ja jednu utakmicu, a-ha-ha, osetio sam da mogu. Bio sam lepo motivisan. Prelepo je igrati ovde, vratio se stari osećaj kada sam igrao. Ekstra motivacija“.

Bilo je tu i određenog gestikuliranja ka tribinama, ali ništa uvredljivo.

„Dobro, ja sam ovde rođen, imam drugare na tribinama koji navijaju za Zvezdu, porodicu... Bilo je malo prozivki pred utakmicu, sve je to normalno. Ne shvatam ja to lično“.

Znao je Marković šta može da očekuje u grotlu dvorane Aleksandar Nikolić.

„Znali smo šta nas čeka. Prelep ambijent, uvek je lepo igrati ovakve utakmice. Dodatno te motoviše da igraš, bar nije prazna hala, uživaš košarkaški. Nismo se predali kada su otišli na 10 poena viška, obično na ovom parketu lome i 10 postaje 20 razlike. Pokazali smo malo drugačije lice u odnosu na prethodne utakmice“.

Himki je večeras ponovo izgledao kao tim dostojan Fajnal fora...

„Au, daleko je to“, samo je kratko prokomentarisao Marković.

PIŠE: Strahinja Klisarić