Marsijalov gol od 10.000.000 (VIDEO)

Raduju se u Mančesteru, raduju se i u Monaku

Slavlje na Old Trafordu prenelo se i na jug Francuske. Antoni Marsijal je načeo Barnli i utabao Mančester junajtedu put do bodova na Turf Muru, ali je obradovao i svoj bivši klub Monako. Naime, po slovu ugovora potpisanom 1. septembra 2015. godine današnji Marsijalov gol Kneževima je doneo okruglo 10.000.000 evra, pošto je to bio 25. ligaški pogodak 21-godišnjeg napadača za Junajted.

Podsetimo se, transfer Marsijala iz Monaka u Mančester inicijalno je vredeo 50.000.000 evra, ali bi potencijalno mogao da naraste na čak 80.000.000.

Sa ovih 10.000.000 već je skočio na 60.000.000 evra. Još 10.000.000 na Monakov račun leći će ako Marsijal do 2019. odigra 25 utakmica za reprezentaciju Francuske, a kako je trenutno na 15 vrlo je verovatno da će Kneževi i tu dobro proći.

Poslednjih 10.000.000 evra bonusa Marsijal će Monaku zaraditi samo ako se do 2019. nađe među 10 nominovanih za Zlatnu loptu. To je već manje izvesno. Štaviše, trenutno Marsijal nije ni blizu.

Uz jednu ogradu, 20 odsto od ovog transfera ide i na račun lionskog Olimpika. Pored onih 10.000.000 od inicijalne cene transfera, Olimpikov profit je sa ovim današnjim golom skočio na 12.000.000 evra.

