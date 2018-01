Maslać u transfer bajci - čeka na poziv iz Primere!

„Betis je zainteresovan... Čekam na konkretan dogovor“, kaže za MOZZART Sport fudbaler Irtiša

Javio se Mario Maslać! Kratko i jasno, bivši fudbaler Borca i Vojvodine koji se sada štoperskim zanatom bavi u Irtišu iz Pavlodara čeka na ozbiljnu ponudu iz Primere. Da li je to šansa njegove karijere?

„Za mene se interesuje Betis! Neću da prejudiciram, ali imam valjan razlog da to u prvom licu izjavim. Uz to, na meti sam još dva tima sa istoka, ali to je u ovom momentu svakako u drugom planu. Španija je šansa, odnosno san svakog fudbalera“, kaže u javljanju za MOZZART Sport Mario Maslać, i dodaje još poneki detalj.

„Za Irtiš me veže još šest meseci po ugovoru. Slože li se kockice, idemo dalje. Ništa još nije taknuto, ni maknuto, a pošto svi znamo šta je Primera, jasno je u kom pravcu želim da krenem. Pavlodar je samo stanica“, kaže Mario Maslać, što zbilja golica maštu, budući da se Kazahstan i Španija nalaze u dve fudbalski različite galaksije. O kvalitetu neophodnom da igrač zaduži makar klupu nekog od timova, zbog toga nije umesno ni slovo potrošiti.

Na kraju, setimo se da je Maslać rođeni Novosađanin, koji je aktivnu igračku karijeru je započeo u Veterniku, ali je sticaj okolnosti hteo da punu afirmaciju doživi igrajući u dresu Borca. Igrao bi on od 2009. do 2017. godine u dresu Zebri da 2015. nije skoknuo na pečalbu do Osijeka. Prošle godine smo ga gledali u dresu Vojvodine, a zatim i u Irtišu. Kako je tim iz Pavlodara igrao u drugom kolu kvalifikacija za Ligu Evrope protiv Zvezde u dobro znamo… Epilog Maslaćeve španske balade tek čekamo!

Piše: Miloš Milić

(Foto: MN Press)