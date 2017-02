Matematika + fizika + sreća = ludnica! (VIDEO)

Da li je večeras u Splitu postignut koš sezone?

Veličina slova A A A

Ono što je Henrik Širko uradio na utakmici Splita i Šibenika ne viđa se često. Osim što je s dve trojke u poslednjem minutu pomogao svojoj ekipi da spase praktično izgubljenu utakmicu, 24-godišnji igrač Splita je u samoj završnici izveo senzacionalan potez.

Imao je Šibenik vođstvo 86:83, Split je krenuo u napad, ali su Šibenčani sedam sekundi pre kraja pametno napravili prekršaj na Širku. On je promašio prvo slobodno bacanje, izgledalo je kao da je utakmica rešena, ali se onda dogodilo čudo. Namerno je Širko pogodio obruč, lopta se odbila njemu u ruke, on se izvukao u desni ugao, nekako se podigao na šut i pogodio trojku preko ruke protivničkog igrača. Bio je to koš za produžetak i eksploziju neverovatnog slavlja na tribinama.

„Dogovor je bio da promašim drugo bacanje, ali ja sam promašio prvo, slučajno. Sudija mi je rekao da ne smem namerno da promašim drugo. Video sam da su se gradili Siriščević i naš visoki igrač na desnoj strani, gađao sam obruč na toj strani i sve se poklopilo", izjavio je Širko nakon utakmice za Dalmatinski portal.

Utakmice je potom otišla u produžetak. Nakon prvog usledio je i drugi u kojem je Split konačno pobedio. Širko je bio najefikasniji igrač utakmice s 28 poena, a ovaj koš sigurno će se dugo prepričavati...