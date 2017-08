Matić čudovište! Zašto Liverpul nema takvog? On i Lukaku - dovoljno za titulu

Džerard, Leskot, Dženas... Pljušte pohvale na račun novog veziste Mančester junajteda

Veličina slova A A A

Zver. Čudovište. Spajdermen.

Vratio se.

Komplimenti kakvim je Žoze Murinjo još pre tri častio Nemanju Matića ponovo su aktuelni. Apsolutno zasluženo, jer je srpski reprezentativac oduševio kompletnu englesku javnost već na prvenstvenoj premijeri u dresu Mančester junajteda.

Pljušte pohvale na njegov račun, odmah posle meča sa Vest Hemom oglasili su se, između ostalih, Martin Kion, Alan Pardju, Geri Nevil, Grem Sunes, a da su Crveni đavoli pogodili u centar njegovim angažmanom smatra i još jedna legenda Premijer lige - Stiven Džerard.

„Neću da vam dajem povoda za naslove, ali sam veliki obožavalac Matića. Gledao sam ga u nedelju i čini mi se da je upravo on onaj deo slagalice potreban Murinju“, opisao je nekadašnji kapiten Liverpula partiju doskorašnjeg prvotimca Čelsija na Old Trafordu.

Sve to, žaleći što njegov tim vapi za takvim tipom igrača.

„Nemamo prirodnog centrlanog vezistu, sposobnog da drži celu sredinu terena. Džordan Henderson je odradio fantastičan posao prošle sezone, ali ga sad muče povrede. Tu je i Emre Džan, ali obojica su više „osmice“, prete okolo ili u kaznenom prostoru. Smatram da bi Vajnaldum, Henderson i Džan imali koristi ako bi iza sebe, na poziciji zadnjeg veznog dejstvovalo čudovište, spremno da „pokida“ igru rivala i omogući Liverpulu da do izražaja dođe toliki broj ofanzivaca. Što se Mančestera tiče, Lukaku je već dokazan u ovoj ligi, a Matić je fantastično pojačanje. Da li je to dovoljno za titulu? Sigurno“, ocenio je Stiven Džerard.

Na sličan način, pohvalno naravno, ređa komplimente i Džolion Leskot, nekadašnji defanzivac Mančester Sitija, Evertona, Aston Vile.

„Zadovoljan sam što ga je Čelsi pustio u Mančester. Na prvom mestu, iznenadio sam se što ga uopšte prodaju, ali mi je drago što mu Plavci nisu zabranili da pređe u onaj tim koji je sam želeo, makar to bio rival za trofeje. Što se tiče poslova završenih u dosadašnjem toku prelaznog roka, čini mi se da je Junajted vukao najbolje poteze. Kupili su one igrače koji su im bili potrebni, što je Matić dokazao već u prvom kolu. Iako je Lukaku dao dva gola, Nemanja je bio izuzetan i siguran sam da će tokom sezone konstantno igrati na istom nivou“, pojasnio je bivši reprezentativac Engleske

Njegov nekadašnji saigrač iz državnog tima, Džermejn Dženas, složan je u oceni da su Crveni đavoli možda i prvi kandidati da osvoje šampionski pehar.

„Mislio sam da je Matić sjajan, a zapravio je dao neizmeran doprinos pobedi nad Vest Hemom. Oslobodio je Pola Pogbu, zahvaljujući Nemanji, Francuz je igrao bliže protivničkom golu nego ranije. Ako je ovo najava onoga što je Murinjo pripremio, čini mi se da bi ostatak Premijer lige trebalo da se plaši pomenutog tandema na sredini terena. Obojica deluju tako moćno“, dodao je bivši član Notingem Foresta, Njukasla, Totenhama i Kvins Park Rendersa.

Inače, Mančester junajted u subotu od 13.30 u drugom kolu Premijer lige gostuje Svonsiju. Kvota na pobedu tima Žozea Murinja u Kladionici MOZZART je 1,35, a sve ostale kvote na taj meč pogledajte OVDE.

Tabela Premijer lige Engleske posle prvog kola

(FOTO: Action images)