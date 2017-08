Matić: Mančester je - Mančester!

"Drugačije je kada kažete Mančester Junajted. Čelsi je veliki klub, Benfika najveći u Portugaliji, ali Mančester...", kaže reprezentativac Srbije

Srpski reprezentativac Nemanja Matić (29) nikoga nije ostavio ravnodušnim posle sjajnog starta na Old Trafordu. Debitovao je u trijumfu od 4:0 nad Vest Hemom prošle nedelje, a sada poručuje da je cilj da ponovo osvoji titulu u tandemu sa Žozeom Murinjom kao svojevremeno u Čelsiju.

„On (Murinjo) je važan za mene. Doveo me je u Čelsi iz Benfike, a sada je odlučio i da me dovede i u Mančester Junajted. Žoze je razlog zbog koga sam ovde, ali i veličina Mančester Junajteda. Kada taj klub zove ne razmišljate puno. Moja odluka je bila jasna i brza“, izjavio je Matić u intervjuu za Skaj Sports.

Upitan da li je Mančester Junajted najveći klub za koji je nastupao, Matić odgovara:

„Definitivno. Svi znaju šta je suština ovog kluba. Drugačije je kada kažete Mančester Junajted. Čelsi je veliki klub, Benfika najveći u Portugaliji, ali Mančester - pa to je Mančester. Od prvog dana ovde osetio sam svu snagu i veličinu tog kluba i pomoć koju posebno dobijate od navijača. Posle svakog treninga navijači su tu, da se sleikaju, ali i da ti pruže podršku. I zbog toga je Mančester veliki. Možda postoje još dva ili tri slična kluba, ali je Junajted među najvećima na svetu“, smatra Nemanja.

Srpski reprezentativac oduševljava u tandemu sa Polom Pogbom na sredini terena, iako mu je preokupacija odbrana gola.

„Godinama unazad igram na poziciji zadnjeg veznog, tako da ću nastaviti da odrađujem svoj posao kao i do sada. Uvek dajem maksimum u defanzivi, a kada mi se ukaže šansa da nešto konkretno napravim i u napadu probaću da je iskoristim. Mislim da još mogu da napredujem kao igrač i to ću naravno uraditi", poručio je Nemanja Matić.

