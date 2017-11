Matić: Šta ja imam kome da se dokazujem?

Srpski vezista otvorio dušu

As Mančester Junajteda Nemanja Matić kaže da nema šta kome u Čelsiju da se dokazuje u nedeljnom derbiju Premijer lige protiv Plavaca koji se igra na Stamford Bridžu. Podsetimo, on je letos prešao na Old Traford u transferu od preko 40.000.000 evra baš iz redova Čelsija.

"Dokazao sam se kada sam igrao u Čelsiju, pokazao sam svoj kvalitet. Dva puta smo osvojili titulu, a pored toga i dva kupa, tako da sam se dovoljno dokazao u Londonu. Ostaje mi samo da donesem radost i trofeje svom novom klubu", istakao je srpski vezista.

Matić ne zna na kakav će prijem naići na Stamfordu ovog vikenda.

"Nemam pojma šta me čeka. Kada sam igrao tamo dvao sam sto odsto svojih mogućnosti i siguran sam da navijači Čelsija to poštuju. A ako nije tako, baš me briga."

Odluka Plavaca da ga lako puste tokom leta i dalje glavna tema u engleskoj štampi. Čak je i legendarni Geri Nevil kritikovao londonski klub zbog prodaje Matića Junajtedu.

"Sve što mogu da kažem na tu temu je da sam srećan u Mančesteru. Srećan sam što radim s Murinjom i to je sve. Kada sam igrao za Čelsi, donosio sam mu trofeje. Sada idem tamo sa Mančester Junajtedom, idem da pobedim. Mislim da je to fer."

Iako ima bodovnu prednost na tabeli u odnosu na Plavce, Junajted ih respektuje.

"Znamo da moramo da ih cenimo. Dobar su tim, šampioni su i čeka nas teška utakmica. Ali verujemo u naše kvalitete. Premijer liga je teško takmičenje, nije bitno da li si prvi sa pet bodova više ili sedam ili deset. Ako izgubiš dve utakmice, ostali te odmah prešišaju. Važno je da ne gubimo bodove jer će ovo biti dugačka trka za titulu", poručio je Nemanja Matić.

