Matićev debi: Murinjo kaže - genijalno (VIDEO)

Portugalac oduševljen partijom pojačanja od 44.000.000 evra u trijumfu nad Sampdorijom (2:1)

Menadžer Mančester Junajteda Žoze Murinjo pohvalio je „genijalnog“ Nemanju Matića zbog načina na koji je dirigovao igrom Crvenih đavola na debiju u crvenom dresu.

Srpski reprezentativac bio je starter u sinoćnoj pobedi nad Sampdorijom od 2:1 u Dablinu i to samo dva dana nakon što je za 44.000.000 evra stigao iz Čelsija. Na terenu je proveo prvih 45 minuta, a Žoze je priznao da Nemanji nedostaje snaga za ceo meč.

„Treba mu još malo vremena, ali njegovo iskustvo, inteligencija i genijalnost u načinu na koji razmišlja - on razmišlja fudbalski. Naše je da mu pomognemo da se što pre prilagodi na novu sredinu, a kada to bude učinio verujem da ćemo shvatiti da smo napravili pravi posao“, rekao je Murinjo.

Pored Matića, novi fudbaleri Mančester Junajteda Viktor Lindelef i Romelu Lukaku su takođe bili starteri u prestonici Irske, a menadžer kaže da je dovođenje sve trojice „fantastičan posao“.

„Zahvalan sam klubu što mi je omogućio da dovedem trojicu od ukupno četvorice fudbalera koje sam pedložio. To je važan korak u izgradnji novog, još snažnijeg Mančester Junajteda“, poručio je Žoze Murinjo.

Kada je reč o proveri sa italijanskim prvoligašem, velikan sa Old Traforda poveo je preko Henrika Mhitarjana već u 10. minutu, ali je Sampdorija izjednačila sredinom drugog dela preko Denisa Preta, koji je majstorski matirao De Heu. Pobedu Mančester Junajtedu doneo je rezervista Huan Mata desetak minuta pre kraja laganim udarcem sa oko 12 metara...

Junajted je na ovom meču nastupio u formaciji 3-5-2, a Murinjo je od starta ukazao poverenje sledećim igračima:

Sampdorija se suprotstavila Crvenim đavolima u formaciji 4-3-3 u sledećem sastavu:

