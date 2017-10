Matija Nastasić za MOZZART Sport: Sramota me je zbog ranijih neuspeha! Austrija je za nas finale

“Neka ovo bude početak tradicije po kojoj ćemo se stalno biti na velikim takmičenjima”, poručio defanzivac Orlova dan uoči meča u Beču

Iako je francuski đak, Slavoljub Muslin je od prvog dana na klupi Orlova zaveo staro nemačko pravilo - red, rad i discplina. Naravno, nije baš pohvalno staviti u istu rečenicu našu reprezentaciju i Pancere, ali ako je nešto od koristi selektoru na putu povratka srpskog fudbala na veliku scenu onda je to sigurno iskustvo fudbalera iz Bundeslige, konkretno Matije Nastasića.

Defanzivac Šalkea bio je neizostavni deo Orlova u ovim kvalifikacijama i itekako je doprineo da nacionalni tim stigne na korak od plasmana na Mundijal u Rusiju, prvo veliko takmičenje posle (kako to nerealno zvuči) čak osam godina.

„Prošli smo veći deo jednog ogromnog puta, ali nas tek očekuju dva finala. Pritisak postoji, uvek ima moranja u našim planovima, bez obzira sa kim igramo, a i mi sami znamo da je glupo da se sada zaustavimo. Moramo da budemo na nivou na koji smo navikli naše navijače i u Beču i da obradujemo naše navijače još jednom pobedom“, ističe Nastasić u razgovoru za MOZZART Sport.

Sudbina je valjda htela da baš tvoja generacija vrati Srbiju na Mundijal posle osam godina?

„Ponosan sam zbog toga. To je velika stvar za naše karijere, ali... Priznajem, malo me je sramota što smo u prošlosti propuštali velika takmičenja. To više ne bi smelo da nam se dešava. Neka ovaj plasman u Rusiju bude početak jedne nove tradicije, po kojoj će kvalifikovanje na velika takmičenja biti normalna stvar, a jedina dilema treba da bude koje ćemo mesto tamo osvojiti.“

Biće ti to prvo veliko reprezentativno takmičenje?

„I najveći uspeh ujedno, ali verujte, niko od nas u reprezentaciji se ne zadovoljava time. Svi dišemo kao jedan, treniramo kao jedan, borimo se kao jedan i počinjemo da osećamo da je i naš narod to shvatio i da nam se polako vraća. Znamo da smo grešili prethodnih godina, da smo našem narodu uskratili uživanje da gleda svoju reprezentaciju na velikim takmičenjima i bilo je krajnje vreme da se iskupimo za to, da obradujemo sve Srbe.“

Bio si školarac kada je Srbija poslednji put bila na svetskom prvenstvu?

„Da, davne 2010. godine... Iz tog perioda sećam se samo utakmice s Nemačkom, da smo bili u školi i da je bio radni dan pa smo pobegli s časa da bismo gledali prenos. Iskreno, nije mi tada palo napamet da će toliko proći i da Srbija neće videti neko veliko takmičenje. Nisam ni mogao da pretpostavim da ću ja biti taj koji će je odvesti ponovo na SP posle čak osam godina. Bio sam mlad, igrao sam u Partizanu, ali verujte mi nisam slutio da ću danas biti u ovoj ulozi. Šta se sve izdešavalo za tih osam godina...“

U ovom timu svi idu kroz zid za drugoga

U reprezentaciji igraš na istom mestu kao u Šalkeu - levog štopera. Koliko ti to olakšava posao?

„To je moja prednost, sama formacija je takva da mi dozvoljava da budem više od koristi u ofanzivi da češće idem napred i napadam, da usčetvujem u akcijama. Dobro se slažem sa tim levim krilnim bekovima, a posebno mi leži igra u tandemu sa Kolarovim po levoj strani, jer se poznajemo u dušu. Na primer u Šalkeu sa Ocipkom teže komuniciram jer je Nemac, a ovde sa Kokijem ne moram da pričam, dovoljno je da se pogledamo, savršeno se razumemo i mislim da se to vidi i na terenu.“

Treća ti je sezona u Šalkeu, kako ti se čini nemački fudbal?

„Odgovara mi. Liga je slična engleskoj, stadioni su uvek puni, a dosta igra na brzinu. U Engleskoj je fudbal fizički jači, u Italiji je taktika u prvom planu, a kod Nemaca brzina i snaga. Nema stajanja, trči se 90 minuta, a čak i kada gubite 2:0 uvek vas nešto tera da idete do kraja, da probate izjednačite. Fudbal u Nemačkoj je intenzivan, timovi nikada ne gube veru u preokret i zaista je Bundelsiga liga za uživanje.“

Dosta Austrijanaca igra u Nemačkoj, poznaješ ih i znaš šta vas čeka u Beču?

„Neće nam biti lako, to je sigurno. Umesto onih povređenih verovatno će na teren neki malđi, željni dokazivanja, pa sigurno ne idemo na izlet u Austriju, iako se očekuje veliki broj naših navijača. Oni nemaju šta da izgube, a siguran sam da se neće unapred predati, tako da nas očekuje teška utakmica. Ne plašimo se, želimo da nastavimo sa pobedama i da u ponedeljak protiv Gruzije u Beogradu proslavimo plasman u Rusiju.“

Šta se to promenilo u odnosu na prošle kvalifikacije pa idemo na Mundijal?

„Disciplina, kako na terenu, tako i van njega. Pravila su jasno postavljena. Zna se ko šta radi, čitav tim i stručni štab posvećeni su odlasku na Mundijal, koncentracija je na maksimumu i u takvoj situaciji uspeh je neminovan. Mislim da je napravljena dobra baza, osnova nečega dobrog za budućnost, što bi svaka nova generacija morala da isprati. Više nije bitno ko koliko igra, svi dišemo kao jedan, svi osećamo duh zajedništva koje krasi ovu reprezentaciju.“

Narod vas je kaznio u prošlosti za loše igre, očekujete li da će vam sada oprostiti?

„Zgrešili smo, bili smo krivi, nismo imali rezultate na nivou očekivanja. Uradili smo veliku stvar u ovim kvalifikacijama, ali ne smemo da se zaustavimo sada. Moramo da odemo u tajBeč kao tim i da se vratimo kao pobednici. Da budemo onakvi kakvi smo bili u celim kvalifikacijama. A o Mundijalu ćemo pričati kasnije. Hajde prvo da završimo ovaj posao, da ne budemo lakomi već da odradimo posao maksimalno efikasno, pa da posle pravimo planove“, zaključuje Matija Nastasić.

