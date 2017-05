Matjaž Kek: Nemam ništa sa Zvezdom, pružili smo ruke, ugovor do 2021.

Slovenački stručnjak otkriva kako je napravio čudo, izdržao pritisak Dinama i kako njegove navijačke sklonosti nisu imale nikakvog uticaja na situaciju u Rijeci

Spekualcije da će Matjaž Kek uoči sledeće sezone preuzeti kormilo Crvene zvezde više nemaju realnu podlogu pošto je slovenački stručnjak demantovao da će napustiti Rijeku.

Kek se pominjao kao prva želja Zvezdana Terzića za sledeću sezonu, ali tvorac najvećeg fudbalskog čuda na Balkanu u ovoj sezoni nema nameru da odlazi iz Rijeke s kojom se nalazi na korak od titule i kvalifikacija za Ligu šampiona.

„Nema tu ništa od istine. Razne informacije, spekulisanje, mučenje... Sve je to deo igre. Neko nekad nešto kaže, makar i bez osnova i iza toga krene čitava halabuka. S Rijekom imam ugovor do 15. juna, a potom produžavamo do 2021! Sve je dogovoreno sa predsednikom kluba, dali smo ruke, još samo da potpišemo. Svaka moja misao ili akcija su vezani za Rijeku i niti jedan drugi klub!“, jasan je bio Mariborac u razgovoru za slovenačku Večer.

Kek je minulog vikenda lagano sa Rijekom dobio Jadranski derbi protiv Hajduka i tako tri kola pre kraja prvenstva zadržao prednost od pet bodova nad Modrima iz Zagreba. Inače, Slovenac je poznat kao veliki navijač upravo splitskih Bilih.

„Nikada to nisam skrivao. U bivšoj Jugoslaviji je većina ljudi navijala za klubove 'velike četvorke' Crvenu zvezdu, Partizan, Dinamo i Hajduk. Malo je onih koji su u Sloveniji podržavali Budućnost, Velež ili Željezničar. To je tako bilo. Ali otkako sam u Rijeci, tu nema nikakve dileme. Svu svoju energiju i lojanost sam dao ovom klubu. Moje navijačke sklonosti iz mladosti nisu imale nikakvog uticaja. Možda mi je zbog toga i bilo draže što smo pobedili“, istakao je Slovenac.

Rijeka se cele sezone nalazila pod ogromnim pristiskom da li će uspeti da zadrži prvo mesto pred napadima močnog Dinama koji deceniju i kusur vlada hrvatskim fudbalom. Kek je uspeo da sačuva psihološku stabilnost ekipe...

„To što naša navijačka grupa Armada slavi 30 godina postojanja nam je dalo dodatni motiv da izdržimo. Kada ekipa ima čiste misli, kada su glave maksimalno koncentrisane na fudbal, kada nas euforija ne ponese, onda smo pravi tim, moćni smo i jako nas je teško pobediti“.

Kolo pre pobede nad Hajdukom, Rijeka je doživela poraz od zagrebačke Lokomotive za koju važi javna tajna da je Dinamova filijala i B tim Zdravka Mamića. Mnogi su tada posumnjali da Kekov tim gubi tlo pod nogama...

„Pre toga je Dinamo izgubio dve utakmice i prerano smo pomislili da je gotovo. Ponelo nas je... Poraz od Lokomotive je čak bio i dobar jer je izazvao pozitivan efekat i podsetio nas koliko se u fudbalu stvari brzo okreću. Igrači su videli da nema smisla da virimo u Dinamovo dvorište i da gledamo šta rade oni. Mada ne mogu da kažem da nije bilo pritiska jer je Dinamo uvek igrao utakmice pre nas i nije nam posle toga bilo lako da se foksuiramo. Zato sam pre utakmice sa Dinamom napisao jednu reč koja je najvažnija za nas do kraja sezone: 'Pamet'. Moramo da budemo pametni. Sve ovo za nas je bila nova situacija. Drugi poput Lokomotive nas love i posebno su 'napaljeni' protiv nas. Što i nije čudno jer smo prvi na tabeli“.

