Mats Vilander: Novak je spušten na zemlju!

"Mislim da je pokušao sa svim i svačim tokom poslednjih meseci i nije uspeo", tvrdi Šveđanin

Večni kritičar Novaka Đokovića Mats Vilander dao je odličnu analizu trenutnog stanja igre našeg teniskog asa. Šveđanin je kao i uvek bio oštar, ali isto kao i uvek nikako maliciozan. Šta više, potpuno je u pravu.

"Novak je definitivno spušten na zemlju, pošto je bio negde drugde. I to se događa većini igrača. U jednom trenutku karijere osetite se praznim, i kreće borba sa samim sobom i počnete da donosite pogrešne odluke. Razmišljate o svemu, a ne padaju vam prave stvari na pamet. I mislim da je upravo on pokušao sa svim i svačim tokom poslednjih meseci i nije uspeo!"

Šveđanin je neko ko sigurno zna kao je to biti najbolji na svetu, kako se dotle dolazi i najzad, kako se odatle silazi. Ovdašnji Novakovi navijači ga ne vole zbog kritičkog stava prema Đokoviću, ali moraju da znaju da je Vilander plaćen da kritikuje, a ne da hvali. I to je dobro, odlično jer samo kritike mogu da pomognu našem asu da se prene, a ne konstanto hvaljenje, uzdizanje do nebesa i poltronizam. Zato bi Novak i morao da sluša stare asove, posebno kada imaju nešto ozbiljno da mu kažu, pa čak i Vilandera. Zna to Đoković dobro, zato je i izmolio Andrea Agasija da mu pomogne

"Sve u svemu, on je daleko od onog Novaka kojega smo gledali poslednjh sedam-osam godina. Siguran sam da je već u kontaktu sa Agasijem, da pričaju pošto dobro zna da nešto ne valja, ali nije siguran šta. I zato mu treba neko kao Andre", zaključio je višestruki grend slem osvajač.

