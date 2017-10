Mauricio Sari: Siti najbolji tim Evrope, Pep je mitsko biće, njima je i golman opasan

Trener Napolitanaca u superlativu o sutrašnjem protivniku

Ja ti vojvodo, ti meni serdare... Samo što ovo nije kurtoazna odbrana kolega po struci. Jer ovde govore veliki stručnjaci. Fudbalski znalci. Pep Gvardiola je hvalio Mauricija Sarija uoči prvog okršaja Mančester Sitija sa Napolijen, Italijan sada uzvraća sa kamatom. Ali ne radi to iz čiste pristojnosti. Već zato što zaista misli to što kaže. Siti je najbolji! Gvardiola je najveći!

"Ne možete da poredite nas dvojicu, jer je Gvardiola mitsko biće, najbolji u ovom biznisu. Ja imam svoje ideje, ali ništa još nisam osvojio. Kad bih sutra otišao u penziju niko me se ne bi setio. A Gvardiola je trener koji menja naš pogled na fudbal. Pričamo o apsolutnom nvou igre", bez ustručavanja će Sari.

Impresioniran je. Mogao je i sam da se uveri u to u prvom susretu dva tima na Etihadu.

"U prvih 20 minuta su bili razarajući. Možda bi trebalo da zamolimo Uefu da ih na teren pusti tek kada istekne taj 21", šali se Sari.

Ali ne sumnjajte, ne priča on u prazno. Primetio je on da Sitiju obično ne treba mnogo da slomi rivala.

"To što su radili u prvom poluvremenu, to je za svaku pohvalu. Niko nije izbegao našem presingu kao oni. Moramo nekako da ih odvučemo u duboku vodu. Često već na poluvremenu vode sa 2:0. Moramo da držimo ravnotežu, jer oni nisu navikli na to. Moramo da u utakmicu uđemo od prvog minuta. Ne brinem da ćemo da stvorimo šanse, ali moraćemo da odigramo defanzivno izuzetan meč".

Možda nešto bude drugačije?

"Ne. Gvardiolini timovi neće igrati drugačije, a mi ne možemo".

Utisak je da su se u Napulju baš uplašili...

"Ne, niko nije nepobediv. Ali Siti jeste najbolji tim u Evropi, koji trenira najbolji trener u Evropi".

Nije valjda to rekao i igračima u svlačionici?

"Kad bih vama rekao šta sam rekao u svlačionici celu ova konferencija bi morali da maskirate onim zvukom (za sakrivanje psovki)".

I još malo da se njegovi uplaše. Na pitanje: ko je najopasniji u Sitijevom timu odgovor...

"Ederson. Ozbiljan sam. Njihov golman nije promašio nijedan pas, a podelio je više od 50 lopti. Svaka je bila tačna, a svaka je išla kroz naš presing", primećuje Sari ono što običan fudbalski laik ne bi.

