Maverik Vinjales je planuo – Rosi je pao, Markez se skrljao na Le Manu

Francuska je na nogama, Valentino Rosi je pao u poslednjem krugu! Maverik Vinjales je pobedio, Žoan Zarko je drugi, a Markezova potera za Doktorom se završila se padom Hondinog asa

Čistu peticu sa Le Mana nosi Jamaha, tragičar je Valentino Rosi, a Maverik Vinjales junak! Rosi ga je nakratko pretekao, a onda je Španac uzvratio udarac. To je destabilizovalo VR 46 ikonu u poslednjem krugu na Le Manu. Valentino Rosi je pao i prepustio sav plen timskom kolegi. Pehar i šampanjac na taj način idu Maveriku Vinjalesu! Navijači Valentina Rosija su u suzama i neverici zbog odličnog preticanja tri kruga pre kraja i pada u poslednjem krugu. Drugo mesto je pripalo Žoanu Zarku, a treće Daniju Pedrosi.

Žoanu Zarku stižu pohvale pošto je u petoj trci u Moto GP klasi jednostavno očarao publiku na domaćoj stazi odličnom vožnjom prošlogodišnje Jamahine „M1“ mašine. On je zauzeo drugo mesto, naravno iza besnog Maverika Vinjalesa. Mark Markez je takođe kiksnuo. Repsol Hondin motocikl je izleteo sa staze, pa je Španac završio francusku Moto GP seansu. Žoan Zarko na mekim gumama pokazao se kao oštar igrač na startu. Poveo je trku za VN Francuske, a Valentino Rosi je u prvom kilometru na Le Manu izgubio bitku sa Markom Markezom. Repsol Hondin motociklista je odlučnije startovao, ali to nije bilo dugog veka. Doktor je povratio poziciju i u stopu nastavio progon timskog kolege koji se našao na drugom mestu.

Na žalost 104.200 posmatrača VN Francuske, domaći motociklista nije dugo izdržao. Pretekao ga je Maverik Vinjales, a onda se Rosi okomio na njega. Na sve to iz prikrajka je gledao Mark Markez. U tim momentima došlo je i do stabilizacije vodeće grupe od četiri motocikla. Jamahine „M1“ mašine bile su ubedljive, pa Repsol Honda za održanje tempa u tim momentima može da zahvali jedino majstorijama Marka Markeza. Španac nije razočarao. Naprotiv, na sredini trke su se blago izdvojili Maverik Vinjales i Žoan Zarko, a Markez je uza zid saterao Valentina Rosija. Čekala se greška, čekao se trenutak direktnog sukoba Hondine i Jamahine perjanice. On je stigao 11 krugova pre kraja trke. Mark Markez je napravio fatalnu grešku. Izleteo je sa staze kao puščano tane i bodove sa VN Francuske ostavio Jamahi na milost i nemilost.

Onda je nastupio ključni momenat. Valentino Rosi je počeo da leti. Vozio je najbolje krugove, šest krugova pre kraja bio je već za petama Maveriku Vinjalesu i uspeo da ga pobedi! Ne zadugo, Rosi je pao u poslednjem krugu, pa se ceo Le Man hvatao za glavu. To se desilo u momentu kada ga je Maverik Vinjales napao kako bi povratio poziciju. Već smo napomenuli da je splet okolnosti Danija Pedrosu popeo na podijum. Iza njega kroz cilj je prošao Andrea Doviciozo na Dukatiju. Peti je motociklista LCR Honde Kal Kračlou, a šesti Horhe Lorenco iz Dukatija. Sedmo mesto pripada Folgeru, osmo Džeku Mileru, dok su deveti i deseti Loris Baz i Andrea Janone.

Vinjalesu je ovo treća pobeda ove sezone. On ima 85 bodova i vodi u generalnog plasmanu, prati ga Pedrosa sa 72, a Rosi ne samo što je pao na Le Manu, već mu se isto desilo i u generalnom plasmanu. Doktor je posle VN Francuske treći sa 62 osvojena boda.

VN FRANCUSKE

1. Maverik Vinjales (Movistar Jamaha)

2 Žoan Zarko (Jamaha Teh 3)

3.Dani Pedrosa (Repsol Honda)

4. Andrea Doviciozo (Dukati)

5. Kal Kračlou (Honda)

6. Horhe Lorenco (Dukati)

7. Jonas Folger (Jamaha)

8. Džek Miler (Honda)

9. Loris Baz (Dukati)

10. Andrea Janone (Suzuki)

GENERALNI PLASMAN

1. Maverik Vinjales (Movistar Jamaha) 85

2. Dani Pedrosa (Repsol Honda) 68

3. Valentino Rosi (Movistar Jamaha) 62

4. Mark Markez (Repsol Honda) 58

5. Žoan Zarko (Jamaha) 55

6. Andrea Doviciozo (Dukati) 54

7. Kal Kračlou (Honda) 40

8. Horhe Lorenco (Dukati) 38

9. Jonas Folger (Jamaha) 38

10. Džek Miler (Honda) 29

Piše: Miloš Milić

(Foto: Movistar Jamaha, Moto GP)