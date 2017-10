Mažićev pomoćnik poništio gol Bešiktašu, Turci nezadovoljni (VIDEO)

Gore društvene mreže, navijači turskog Bešiktaša ustremili su se ka našem najboljem sudiji Miloradu Mažiću. Razlog? Poništio je Mažić gol Turaka na asistenciju svog pomoćnika, na gostovanju Bešiktaša Monaku u Ligi šampiona.

Sporna situacija, a verovatno i nije jer kada se zaustavi slika vidi se da je napadač Bešiktaša, čini se da je to bio Rajan Babel, bio "iza lopte" u momentu šuta te da ovo nije ofsajd. I da se Turci s pravom ljute.

No, što bi čuvena izreka rekla - procenite sami.

The moment Beşiktaş were robbed.. Ryan Babel should have his 3rd CL goal but got mugged off with an offside pic.twitter.com/4RSre3DVCN