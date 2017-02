Meč sezone!

Preostale ulaznice za utakmicu u dvorani Aleksandar Nikolić još jednom su planule za svega nekoliko minuta, pa je preostalo samo da ta energija sa tribina, uz onu na terenu, sagori Efesovu želju da se vrati u život ove sezone

Sve ono što je dosada učinjeno ostaće zabeleženo u istorijskim knjigama kao nešto što se nije dešavalo u istoriji Crvene zvezde, ali sve to bi zajedno večeras moglo da bude pretvoreno u novi neverovatan rezultat. Do kraja ligaškog dela Evrolige ostalo je tačno 10 kola, strateg crveno-belih Dejan Radonjić je iz tog razloga pred meč sa Panatinaikosom skidao pritisak sa svojih igrača rečima da će do kraja takmičenja biti daleko važnijih utakmica, ali čini se da bi ova sa Anadolu Efesom (20.45, Sportklub 1) mogla da bude najvažnija u celoj sezoni.

Zvezda je od devetoplasiranog tima Evrolige udaljena tri velike pobede, a ukoliko bi nakon večerašnjeg okršaja bila na četiri koraka rastojanja bilo bi jasno da je srpski šampion više nego ozbilnjo zagazio ka četvrtfinalu elitnog takmičenja, pa bi sam finiš ove faze takmičenja mogao da iskoristi da sebi obezbedi što bolju poziciju pred početak nokaut faze.

Ipak, pritisak i opterećenje rezultatom nije ono što je potrebno Radonjićevom timu u ovom trenutku. U protekloj nedelji se jasno videlo da je ovaj tim malo sustigao umor, na povrede su se pored već odsutnog Nemanje Dangubića, žalili i nosioci igre Stefan Jović i Ognjen Kuzmić, pa je stručnom štabu srpskog prvaka bilo navjažnije da što je više moguće regeneriše igrače koji su izneli najveći teret dosadašnjeg toka sezone. Ostaje da se vidi da li je i uspeo u tome, kao svaki put u dosadašnjem toku sezone.

Crvena zvezda ovom utakmicom ulazi u paklen februarski ritam, koji će dodatno biti opterećen učešćem na Kupu Radovoja Koraća, ali tako će biti i sa svim ostalim evroligaškim ekipama.

"Čvrsto smo na zemlji i to jasno pokazujemo svakog dana. Koliko je to teško? Treniramo svaki dan... Pobedu donosi jedno stanje, poraz drugo, ali godinama smo dokazali da možemo da se nosimo sa raznim pričama", rekao je Radonjić uoči večerašnjeg meča.

Ekipa Velimira Perasovića je u grupi retkih timova koji su još uvek dužni crveno-belima u ovoj sezoni. Efes je zapravo jedini tim koji je uspeo da prođe iza leđa Zvezdinoj odbrani i dostigne magičnu granicu od 100 poena. Način na koji igra velikan iz Istanbula u tim trenucima nije odgovrao crveno-belima, ali je sada situacija potpuno drugačija. Toga su sigurno svesni i u redovima turskog kluba.

"Crvena zvezda ima veoma dobru sezonu. Sve čestitke njihovom stručnom štabu, stvarno rade dobar posao. Poslebno dobru košarku igraju na svom terenu, a navijači takođe prave sjajnu atmosferu. Nema tima koji kad dolazi u Beograd može da kaže - mi smo favoriti. Moramo da budemo odlični u skoku ako mislimo da pobedimo", rekao je hrvatski strateg.

Upravo je igra pod obručima nešto u šta se Turci i ovoga puta uzdaju, jer u svojim redovima imaju nebeske skakače kao što su Hanikat, Danston i Braun, ali sa druge strane Zvezda ima fenomenalnog Ognjena Kuzmića, kao i ogrmonu želju da na kolena baci još jednog sjajnog protivnika.

Preostale ulaznice za utakmicu u dvorani Aleksandar Nikolić još jednom su planule za svega nekoliko minuta, pa je preostalo samo da ta energija sa tribina, uz onu na terenu, sagori Efesovu želju da se vrati u život ove sezone.

(FOTO: MN press, Star Sport)