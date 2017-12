Mega se muči bez Enisa, Ciboni drama u Zagrebu

Nije pomoglo ni 26 poena Kostje Mušidija

Dramu u Draženovom domu u Zagrebu dobila je Cibona. Mega je uspela da se vrati iz minusa od 10 poena, da uđe u neizvesnu završnicu, ali je domaći tim uspeo da se izvuče i slavi s 95:93.

Mega je dobro počela meč, kontrolisala je igru i došla je čak posle 10 minuta igre do vođstva od 24:23. Ipak, Cibona kao da je potom pročitala igru Mege, pojačala je ritam i do kraja treće deonice stigla je do 10 razlike prednosti 74:64.

U poslednjoj deonici Mega je popravila nivo igre, malo je zategla odbranu, pa je Cibona imala poen razlike na dva minuta pre kraja. Bošnjak je tada pogodio trojku, Sinovec je vratio sve na poen razlike. Imala je Mega napad za preokret, ali je Čančar loše odragovao. Bilinovac je potom dao dva slobodna bacanja i u penal-završnici je Cibona bila stabilnija.

Dejan Milojević se žalio zbog odluka sudija u samoj završnici, posebno kod jednog auta.

Iks faktor Cibone na ovom meču bio je stranac Melvin koji je postigao 20 poena, a pomagali su mu Žorić sa 15, koliko je dao i Novačić. Kod Mege najbolji su bili Mušidi s 26 i Čančar s 23 data poena.

Cibona je odlično šutirala za tri poena, 12/22.

Mega je tako zabeležila peti poraz na poslednjih šest utakmica. Sigurno da je igri ekipe Dejana Milojevića nedostajao Dilan Enis koji je prešao u Crvenu zvezdu.

ABA LIGA - 12. KOLO

Petak

Zadar - Budućnost 78:69

/Bostik 20 - Gibson 21/

Igokea - Olimpija 86:78

/Jevtović 25 - Morgan 20/

Subota

Partizan - MZT 112:94

/Andrić 29 - Trajkovski 20/

Nedelja

FMP - Cedevita 71:80

/Jeremić 14 - Nikols 18/

Mornar - Crvena zvezda 74:82

/Luković 18 - Janković 18/

Ponedeljak

Cibona - Mega Bemaks 95:93

/Melvin 20 - Mušidi 26/