Mega test za kraj 2017.

Da se dominacija u Jadranskoj ligi završi pobedom, a onda sledi finiš u Milanu

Da kraj bude - trijumfalan.

To je, ukratko, plan Crvene zvezde za poslednju, 30. po redu, utakmicu u Jadranskoj ligi za 2017. godinu.

Posle dvadeset i pet trijumfa, svega četiri poraza, odbranjene titule i novog početka, crveno-beli Dušana Alimpijevića imaće priliku da tačku stave protiv kluba od kojeg je, praktično, počela nova era na Malom Kalemegdan - Mega Bemaksa (TV Arena sport, 18.00).

"Ekipa Mege gaji prepoznatljiv stil igre, sa poznatim sistemom trenera koji to odlično radi godinama. Mi ulazimo u ovu utakmicu posle nekoliko treninga i to je bila dobra situacija za nas, jer smo bili u prilici da to uradimo posle serije teških putovanja. Treninzi su nam bili neophodni i zbog uklapanja novog igrača Dilana Enisa. Utakmice sa Megom su tradicionalno zanimljive i to je nešto što će nas dodatno pozvati na opreznost. Rezultati u poslednjih nekoliko kola takođe pokazuju da moramo biti maksimalno oprezni u svakoj utakmici", kaže trener Dušan Alimpijević.

U poslednju regionalnu utakmicu Crvena zvezda ulazi sa nešto oslabljenim sastavom. Ognjen Dobrić će morati da pauzira do dve sedmice zbog povrede , dok je Pero Antić prehlađen, ali bi trebalo da bude u timu.

Jedna od najvećih razlika u odnosu na meč u dvorani Aleksandar Nikolić je ta da će Dilan Enis ovoga puta nositi crveno-belu opremu, a s obzirom na Dobrićevu povredu trebalo bi da dobije nešto veći prostor za igru.

Megin strateg Dejan Milojević spreman čeka susret sa Crvenom zvezdom, iako će u meč ući bez mladih snaga Ognjena Čarapića i Nikole Miškovića.

"Dočekujemo Crvenu zvezdu koja je prvi favorit za osvajanje ABA lige. Imaju izuzetno kvalitetan tim koje je spoj iskusnih i mladih igrača. Potrebno je da odigramo agresivnu odbranu sa puno energije u igri. Bitno je da damo sve od sebe u ovom meču, a za šta će to na kraju biti dovoljno, videćemo", poručio je Milojević.

Interesantno, Crvena zvezda se trenutno nalazi u seriji od čak 13 pobeda nad Megom kao gost. Od toga, dva puta je pobednik rešen nakon produžetka, a samo jednom u poslednja četiri sudara razlika je bila dvocifrena.

ABA LIGA - 13. KOLO

Petak

MZT - FMP 67:72

/Mavra 20 - Čović 16/

Subota

Partizan - Mornar 93:98

/Miler 16 - Luković 26/

Olimpija - Cibona 78:80

/Špan 17 - Tomas 17/

Cedevita - Zadar

/Musa 18 - Bostik 28/

Budućnost - Igokea 81:59

/Su. Šehović 18 - Li 15/

Ponedeljak

18.00: Mega Bemaks - Crvena zvezda

(FOTO: MN Press)