Mejveder i Makgregor 10. juna u Lidsu?

Supermeč između legende boksa i najveće zvezde UFC-a čini se utanačen

Ljubitelji borilačkih veština širom sveta s nestrpljenjem išćekuju dan kada će jedan od najvećih boksera svih vremena i najveća zvezda UFC-a konačno ukrstiti rukavice.

Naravno, u pitanju su Flojd Mejveder mlađi i Konor Makgregor, a kako sada stvari stoje njihov obračun će biti odigran 10. jula u T-Mobile areni u Lidsu! Naravno, još ništa nije potvrđeno, ali da će do fajta ipak doći potvrđuje sam Mejveder koji je prošle sedmice rekao da se vraća iz penzije ne bi li zapušio usta Zlatnom dečku UFC-a. Čini se, međutim da se Irac nećka pošto bi mu to bio prvi put da se bori po bokserskim pravilima u ringu. Jer on je gospodar oktagona i jedno od najjačih oružja su mu strašno brzi udarci nogom. Pitanje je koliko bi on u tom slučaju mogao da se suprostvavi ovom pravom "doktoru" plemenite veštine, kao što je nepobeđeni Flojd mlađi.

Bilo kako bilo, njihova borba bi obojici donela ogromnu lovu, tako da očekujemo sa 99 posto mogućnosti da će je biti. Gde i kada, to još niko sa sigurnošću ne može da tvrdi.

(foto: Action Images)