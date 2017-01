Mekel se raspucao pred Zvezdu

Makabi Tel Aviv slavio je u domaćem šampionatu u derbiju protiv Hapoel Holona s 78:73

U narednom kolu Evrolige Crvena zvezda igraće u gostima protiv Makabija iz Tel Aviva 19. januara (20.05h), a Ponos Izraela je u okviru 14. kola domaćeg šampionata slavio s 78:73 protiv trećeplasiranog Hapoel Holona.

Delovalo je da je Makabi meč prelomio u trećoj deonici koju je dobio s 32:17 i da je to je bila zaliha dovoljna da se očuva do kraja susreta. Ipak, Hapoel je prišao na pet poena zaostatka na dva minuta do kraja (67:72), ali je u odlučujućim momentima Gal Mekel bio odličan i rešio je važnim poenima pitanje pobednika.

Najefikasniji u timu Ajnarsa Bagackisa bio je upravo bivši košarkaš Crvene zvezde Gal Mekel koji je ubacio ukupno 22 poena na ovoj utakmici (7/7 penali, 6/9 za dva, 1/1 za tri).

Silvan Landesberg je dodao 14 poena, a Soni Vims 12. Majk Cirbes nije igrao, a Kvinsi Miler nije bio u sastavu.

