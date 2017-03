Meloun dizao tri prsta, Jokić bez lažne skromnosti: Hoću taj prsten! (VIDEO)

"Kada je Nikola zvezda i ja sam zvezda", poručio trener Nagetsa

Veličina slova A A A

Juče je progovorio srpski, jutros bio veoma ljubazan sa srpskim novinarima u Milvokiju i tako gotovo preko noći Majk Meloun postade jedna od omiljenih NBA figura u našoj zemlji. A setite se samo kako je bilo prethodnih meseci...

On jutros razgovarao sa novinarom RTS i u kratkoj izjavi ponovio od kakvog je značaja za njegov tim Nikola Jokić. Na opasku da je postao zvezda u Srbiji posle jučerašnjih izjava, Meloun, očigledno dobro raspoložen posle trijumfa nad Baksima kazao je uz tri podignuta prsta:

"Kada je Nikola zvezda i ja sam zvezda. Samo neka nastavi tako. Drugi tripl-dabl zaredom, on je sjajan igrač. Moraćemo da vodimo srpske navijače gde god igramo, jer on onda postaje tripl-dabl mašina".

Za sve navijače u našoj zemlji onda se u kameru obratio i sam Jokić:

"Moj cilj i moja želja je da osvojim taj prsten za neku godinu. Da uđem sa ovom ekipom u finale. Ovo je bilo još jedno sjajno veče za mene. Mnogo srpskih navijača. Veliki doživljaj. Možda sam i zbog toga igrao dobro", poručio je Jokić.