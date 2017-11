Meloun: Gledam Jokića i mislim se - nema šanse... (VIDEO)

"Delovalo mi je da sam loptu bacio mnogo visoko", rekao je Jokić posle meča

Veličina slova A A A

Bio je to baš onakav meč kakav priželjkujemo kada je Nikola Jokić u pitanju. Bio je dobar i kada se gledaju brojke, ali i kada su bravure na parketu u pitanju. Imao je 12 poena, 17 skokova i devet asistencija.

Posebno je jedna asistencija svima zapala za oko kada je sa polovine terena bacio alej up za Keneta Farida, a ovaj to brutalno zakucao.

Posle meča su i Jokić i Farid, kao i trener Majkl Meloun, otkrili da su pomislili da ova akcija neće biti uspešna.

"Taj pas me je podsetio na ono što su radili Bobi Harli i Grant Hil. To dodavanje... Mislio sam da nema šanse da to prođe", rekao je Meloun.

Dobio je i sam Jokić pitanje o ovom dodavanju i akciji.

"Pomislio sam da je previsoko, ali on može mnogo da skoči. Delovalo mi je da sam je bacio malo prejako, ali ju je uhvatio. Bila je to lepa akcija. Ali, zakucavanja koja on ima na treningu su još spektakularnija", rekao je Jokić.

Farid je od novinara dobio zanimljivo pitanje. Da li se ikada našao u situaciji da je video loptu tako visoko da nije mogao da je dohvati.

"Jesam, pre pet godina. Kada je Džavejl Mekgi skoro izvalio koleno Tadža Losona, a ovaj bacio loptu preko table. I da, bio sam u fazonu - ne mogu da je dohvatim", našalio se Farid.

Stvarno je jako visoko skočio i zakucao ovu loptu.